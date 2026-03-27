Külföld :: 2026. március 27. 09:31 ::

Szőlő utca a négyzeten: immár életfogytiglant is kaphatnak a gyilkolászó, erőszakoló 18 év alatti bandatagok Salvadorban

A salvadori parlament csütörtökön jóváhagyta azt a törvényt, amely alapján életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélhetik a gyilkosságot vagy nemi erőszakot elkövető kiskorúakat.

Az intézkedés része Nayib Bukele elnök négy éve folyó, bandák elleni küzdelmének, amellyel kapcsolatban több civil szervezet aggályait fejezte ki.

A csütörtöki döntéssel a 18 év alatti elkövetőkre is kiterjesztik a március 18-án elfogadott alkotmánymódosítást, amely lehetővé teszi a életfogytig tartó börtönbüntetés kiszabását gyilkosokra, erőszaktevőkre és terroristákra. Korábban a maximálisan kiszabható büntetés 60 év szabadságvesztés volt Salvadorban.

A parlament csütörtökön 30 nappal meghosszabbította a bandák elleni küzdelem érdekében 4 éve bevezetett rendkívüli állapotot is, amely lehetővé teszi a bírói parancs nélküli letartóztatásokat.

Hivatalos források szerint eddig 91 650 feltételezett bandatagot vettek őrizetbe. Közülük mintegy 8 ezret szabadon engedtek, és ártatlannak nyilvánítottak.

Nayib Bukele bandák elleni szigorú fellépése történelmi mélypontra csökkentette a gyilkosságok számát a közép-amerikai országban, az államfőt ugyanakkor azzal vádolják, hogy politikája súlyos emberi jogi jogsértésekhez vezetett. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet 2024. júliusi jelentésében arról számolt be, hogy a rendkívüli állapot hatálya alatt több mint 3 ezer gyermeket és serdülőt vettek őrizetbe.

(MTI)