Téli olimpia: megkapta az állami garanciát a svéd pályázat

Megkapta a szükséges állami garanciát a svéd pályázat a 2030-as téli olimpia megrendezésére.

Amint a sportügyekben illetékes szociális miniszter, Jakob Forssmed elmondta, ezzel a kandidálásuk újabb szakaszba lépett. A tervek szerint Stockholm lenne a játékok központja, de terveznek versenyeket Falun, Are és Ostersund körzetében is, ezen kívül nem zárkóznak el attól, hogy norvég és lett helyszíneket is bevonjanak. Svédország eddig egyszer adott otthont nyári olimpiának 1912-ben, télinek még sosem.

A 2030-as téli játékokra a franciák kedden nyújtották be hivatalos jelentkezésüket a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (NOB). A pályázatot Auvergne-Rhône-Alpes és Provence-Alpes-Côte-d'Azur régió közösen dolgozta ki. Az első egyeztetés három hét múlva lesz, akkor találkozik a NOB végrehajtó bizottsága a jelentkezőkkel, illetve dönti el, hogy melyekkel lép a következő, egyeztető szakaszba.

A francia Alpokban eddig már háromszor rendeztek téli olimpiát: Chamonix 1924-ben, Grenoble 1968-ban, Albertville pedig 1992-ben volt házigazda.

Komoly jelentkező lehet még Svájc is.

A 2030-as téli játékokért korábban érdeklődött Szapporo is, de egy hónapja visszalépett. Salt Lake City ugyancsak jelezte rendezési szándékát, az amerikai város azonban inkább a 2034-es játékoknak adna otthont, hogy elkerülje a "szponzori ütközést" a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpiával.

A helyszínkiválasztás 2024-ben várható.

A 2026-os téli olimpiára Milánóban és Cortina d'Ampezzóban kerül sor.

(MTI)