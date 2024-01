Sport :: 2024. január 6. 19:24 ::

Az izraeli női vízilabda-játékosok nem akaszthattak nyakukba egy politikai vonatkozással bíró fémlapkát

Az izraeli hadsereg pilótái a Gázai övezetet bombázó bevetések előtt nyakukba akasztják a zsidó túszok szabadon engedését követelő fémlapkát, s közben a terrorbombázások közötti szünetekben pénzadományt is gyűjtenek a túszok családjainak. Az Eindhovenben tegnap lejátszott Izrael-Olaszország női vízilabda-Európa-bajnoki mérkőzés előtt a rendezők nem engedték meg, hogy az izraeli játékosok is ilyen fémlapkát akasszanak a nyakukba - írja a Jediot Áháronot és az msn.com.



Az aktualizált fölirattal ellátott fémlapka két oldala

„Dögcédulával” a nyakukban gyilkolják halomra a civileket

Az izraeli hadsereg nem hajlandó az újabb tűzszünetre a Gázai övezetben, ám Izrael a Hamász által elhurcolt zsidó túszokat mindenáron szeretné kiszabadítani. A túszok kiszabadítására indított nemzetközi erőfeszítés jelképévé vált az a fémlapka, népiesen szólva „dögcédula”, amelyen héber és angol nyelven követelik a túszok szabadon engedését (miközben ők békésen folytatják a népirtást). A Gázai övezet épített infrastruktúráját már több mint 80 százalékban leromboló, s közel 23 ezer palesztin civilt, köztük mintegy 9500 gyermeket meggyilkoló izraeli pilóták bevetés előtt a zsidó túszok szabadon bocsátását követelő „dögcédulát” akasztják a nyakukba.

Az izraeli hadsereg légierejének pilótái ezekben a napokban a nap 24 óráján keresztül harcolnak az összes frontszakaszon – a Vörös-tenger térségétől a Gázai-övezeten át a ciszjordániai Nábluszig és Dzsenínig, egészen Libanonig és Szíriáig. Ám a pilóták egy része két bevetés között arra is kerít magának időt, hogy egészen különleges kezdeményezésnek eleget téve kiálljon a (Gázai övezetbe) elrabolt izraeliek családjai mellett” – írja a Jediot Áháronot című újság honlapja.

Együtt győzni fogunk

Az újság ezután arról is tudósít, hogy leginkább a légierő 107-es repülőegységének pilótáiról van szó, akik F16-os harci repülőkkel a Beér-Sevá város melletti Hacérím légitámaszpontjáról szállnak föl a Gázai övezet elleni bevetésekre. A kezdeményezés gyorsan átterjedt a légierő más repülőegységeire is, s a segítőkész kiállás a családoknak szánt pénzadományon kívül azzal is kiegészült, hogy a Gázai övezet célpontjai elleni bevetésre induló pilóták nyakukba akasztják azt a láncra fűzött fémlapkát, amelynek héber és angol nyelvű felirata a Gázai övezetben a Hamász által fogvatartott izraeli túszok kiszabadítását szorgalmazza.



Egy izraeli pilóta fémlapkával a nyakában (fotó: izraeli hadsereg szóvivője)

Ez a népiesen „dögcédulának” nevezett személyi igazolójegy, fémlapka leginkább a katonaságnál használatos, de most aktualizált szöveggel a Hamász által a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok kiszabadítására irányuló küzdelem jelképévé vált. A kettétörhető fémlapka egyik oldalán ez olvasható: „Szívünk rabul van ejtve Gázában” – héberül, és „Hozzátok haza őket – most!” – angolul. A fémlapka másik oldalán, a Dávid-csillag fölött: „Együtt győzni fogunk” – héberül.

„Botrányos” tiltás Eindhovenben

Izraeli sajtóhírek szerint a túszok kiszabadítását szorgalmazó fémlapkával kapcsolatban „botrányos jelenetre” került sor tegnap a 2024-es női vízilabda-Európa-bajnokság nyitónapján a hollandiai Eindhovenben az Izrael és Olaszország közötti mérkőzés előtt. Az izraeli női vízilabda-válogatott tagjai ugyanis a játékosokat bemutató szokásos ceremónián szerettek volna tüntetőleg megjelenni ezzel a láncra fűzött fémlapkával a nyakukban, illetve a túszok kiszabadítását jelképező sárga szalaggal.



Az izraeli női vízilabda-válogatott nem engedték meg a politikai jellegű fémlapka viselését (fotó: videókép)

Ám a rendezők közölték az izraeli játékosokkal, hogy a nemzetközi sporteseményeken nincs helye a politikai vonatkozással is bíró jelképeknek, feliratoknak. (Ha a mérkőzést a Duna Arénában játsszák, nyilván nem kerülhetett volna sor erre a „botrányos jelenetre” – H. J.) Az Izraeli Vízilabda Szövetség mindenesetre panaszt nyújtott be a történtek miatt az Európai Úszószövetséghez (LEN), remélve azt, hogy az izraeli válogatott soron következő Európa-bajnoki mérkőzései előtti játékos bemutatón már fémlapkákkal és sárga szalaggal jelenhetnek meg a játékosok.

A horvátok már sokkal engedékenyebbek

Egyébként az Európa-bajnokságot eredetileg 2023 októberében, az ázsiai (sic!) Izraelben kellett volna megrendezni, de a Gázai övezet ellen indított népirtó háború, illetve azt megelőzően a Hamász izraeli településekre történt behatolása miatt az Európai Úszószövetség úgy döntött, hogy a női mérkőzéseket a hollandiai Eindhovenben, míg a férfiakét a horvátországi Zágrábban és Dubrovnikban játsszák.



Az izraeli férfivízilabda-válogatott viszont nyakába akaszthatta a fémlapkát (fotó: videókép)

Zágrábban tegnap játszották le a Szerbia-Izrael férfivízilabda-mérkőzést. A szerbek 22:1-es kiütéses győzelmet arattak, ám ellentétben a hollandokkal, a horvát rendezők nem tiltották meg az izraeli játékosoknak, hogy a nyakukba akasszák a fentebb említett fémlapkát és a sárga szalagot.

