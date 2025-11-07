Sport :: 2025. november 7. 19:47 ::

Annyira szeretik a sportfogadást a török játékvezetők, hogy tizenhetet közülük már őrizetbe is vettek

Eddig 19 embert - köztük 17 játékvezetőt - vettek őrizetbe Törökországban az októberben kirobbant labdarúgó fogadási botránnyal összefüggésben.

Az isztambuli ügyészség pénteki közleménye szerint összesen 21 elfogatóparancsot adtak ki, köztük például az élvonalbeli Eyüpspor elnöke ellen is. Az ügyben a válogatott Szalai Attilát foglalkoztató Kasimpasa tulajdonosát, valamint elnökét is kihallgatják.

Az eddigi 19 letartóztatásra az ország 12 tartományában került sor, a további két keresett személy külföldön tartózkodik.

A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.

A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert - mint októberben kiderült - az 571 regisztrált török játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a török szövetség (TFF) szabályait.

Október végén a TFF 149 bírót és asszisztenst felfüggesztett 8 és 12 hónap közötti időtartamra.

A Habertürk című lap mindeközben arról számolt be, hogy a vizsgálat több ezer játékost és klubvezetőt is érint. Ennek kapcsán a TFF közölte, hogy 3700 játékos esetében fogják megvizsgálni az esetleges érintettséget.

A török sportmédia csütörtöki beszámolója szerint kilenc szövetségi mérkőzésellenőr lemondott a tisztségéről sportfogadásban való részvétel miatt.

(MTI)