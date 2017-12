Extra :: 2017. december 23. 21:02 ::

Kalmár George Edward bitcoint ígért a vevőnek, de késsel fizetett -

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága 01130/4831/2017. bűnügyi számon felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást, amellyel összefüggésben keresi a 43 éves budapesti Kalmár George Edwardot.

A rendelkezésre álló adatok szerint Kalmár George Edward előzetesen megállapodott a sértettel, hogy pénzét digitális fizetőeszközre (bitcoinra) váltja át. A sértett a pénzt 2017. december 23-án 1 óra 40 perc körül elvitte a Budapest XIII. kerületi Balzac utcába, az előre megbeszélt helyre, ahol a férfi és ezidáig ismeretlen társa a sértettet késsel megfenyegette, a pénzét elvette, majd távozott a helyszínről.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a fényképen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a fényképen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.

(Police)

Frissítés: 25 milliót is elvert egy éjszaka, de bánja, hogy nem lopott tízszer annyit

A sajtóban amerikai-magyarként is emlegetett egykori befektetési bankár nem először került a bűnügyi hírekbe. A függőségeiről és múltbelinek hazudott bűnöző életmódjáról alig több mint egy hónapja egy, a HVG-nek adott terjedelmes interjúban beszélt. Természetesen nagyon őszintén és szánva-bánva mindent, kivéve, amit nem. Egy drogos exbróker portréja.

A beszélgetésből kiderült, hogy tehetséges vívó volt, aki kis híján az olimpiai érmes apja nyomdokaiba lépett. A sportolói karrier és az egyetem után a Wall Street, az alkohol és a drog következtek. A vívótudományt pedig rövidesen az éjszakai életben is kamatoztatta.

A bankár mindkét végén égette a gyertyát. Belekerült egy társaságba, végül ez katalizálta az első börtönbüntetést. „Egyik este összevesztem egy drogdílerrel és több helyen megszúrtam. Tartozott nekem, de a pénz helyett több ezer dollárnyi kokót akart adni, én meg azzal nem tudtam mit kezdeni. Hárman voltak, az ő kése volt. Majdnem nyaki artériát vágtam. A többi szúrás a mellkasába, vállába, hasába ment. Közben a barátját is megvertem, a barátnője állkapcsát meg eltörtem a könyökömmel” – mondja, és feszengeni kezd. „Mondta a bíró is, hogy te vívó vagy baszki, és megszúrtál valakit? Sarokba voltam szorítva, és kijött belőlem az állat. Ez érzelmileg még most is rosszul érint, és tudod miért? Mert ha az ember tudja, hogy ilyenekre képes, az nagyon ijesztő, arra nagyon figyelni kell. Manapság a legtöbb helyzetben már nem merek konfrontálódni, mert félek, túlpörgök.”

A börtönben töltött évek után a büntetett előélete miatt beszűkölő lehetőségek miatt kénytelen lett bukmékernek állni szegény. 2006-ban Magyarországra költözött, angolt tanított, fordított, de unta az unalmas kispolgári életet, és jelentkezett egy nagy hírű befektetési bankhoz (a Morgan Stanley-hez), amely akkoriban nyitott irodát Budapesten. A priusza miatt fel sem vehették volna, de nem bukott le, és később kiköltözött a cég glasgow-i irodájába.

A skóciai város a tapasztalt drogos szerint a heroin fővárosa. Nem csoda, hogy nem érte be a feleségével és lányaival, elkezdett sikkasztani. Azt viszont tagadja, hogy az ügyfelek pénzét lovasította meg:

„A bankot raboltam ki. Alvó ügyfélszámlákat használtam a mozgásra. Ezt már nem csinálják. Ha nem használod a kártyádat, nincs rajta pénz, akkor lezárják. De akkor volt egy csomó számla, amit nem zártak le, így oda raktam a pénzt és onnan is vettem el. Ügyfelektől nem loptam, csak a bank pénzét”



Lehetséges, hogy az addiktológiai segítőjének nem sikerült teljesen leszoktatnia (foró: Reviczky Zsolt/HVG) Azt is hozzáteszi a skóciai Robin Hood, bánja, hogy nem lopott tízszer annyit. Az is kiderül az interjúból, hogy éjszaka akár 25 milliós összeget is elköltött, mert szeretett bulikat szervezni: Azt is hozzáteszi a skóciai Robin Hood, bánja, hogy nem lopott tízszer annyit. Az is kiderül az interjúból, hogy éjszaka akár 25 milliós összeget is elköltött, mert szeretett bulikat szervezni:

Skóciában jelent meg róla az első botránycikk. A banknak érthetően védenie kellett magát. Kalmár szerint a cikkekben rengeteg pontatlanság volt. „Sok minden nem volt igaz.” Például mi? Hogy egy este 25 milliót költött el? – kérdezem. „Jó, az mondjuk, lehet, hogy igaz volt. Sok bulit szerveztem. Kibéreltem háromemeletes helyeket, meg persze ott volt a kokó. Amúgy mindenki azt hiszi, hogy egyedül szívtam el azt a rengeteg cuccot. Nem tudom, szívtál-e már kokót, de hát az lehetetlen! Még akkor is, ha porszívót használsz, de mindegy.”

Újabb bő három és fél év börtön következett, de azóta, újra Magyarországon minden más. Szegény jóravaló ember ezután pénzügyi tanácsadóként próbált dolgozni, de valami rejtélyes oknál fogva rendszeresen pénzmosáshoz vagy adócsaláshoz kérték volna a segítségét a sztereotípiákban gondolkozó gyanús elemek, ezért felhagyott vele. Most másokon szeretne segíteni, ezért elkezdett egy coaching tanfolyamot. A gyerekeinek pedig szeretne nagyon jó apja lenni, nehogy ne hívják el őket egy születésnapi bulira, mert még azt hiszik, hogy az apjuk egy "narkós állat". Mert az igazi büntetés, amitől nagyon tart, az lenne számára, ha a lányai elfordulnának tőle. Egy hónapja még annyira józan volt, úgy, hogy mellette ült az addiktológiai segítője, így beszélt magáról:

Ma már nagyon védi a józanságát: jár Déneshez, elmegy az NA-gyűlésekre (névtelen drogfüggők csoportja – HVG szerk.) is. Egy éve se pia, se kártya. Próbálja helyettesíteni valamivel a szenvedélyét. „Nyáron a szüleimnél voltam, és minden nap horgásztam. Mármint persze lehet azzal takarózni, hogy úgy születtél, hogy hajlamos vagy a függőségre, de vigyázni kell vele. Nekem a kognitív terápia rengeteget segített. Imádok pecázni, az is olyan, mintha belőném magam. Adrenalin, sikerélmény stb. Mostanában egy csomót fogytam, elkezdtem futni. Utálom, mint a szart, de baszki minden nap ott vagyok a Margitszigeten, mert nem vagyok már 28 éves.”

Sajnos addiktológiai segítőnek a legújabb vívómutatványa után már Kalmár nem fog tudni elkezdeni tanulni egyhamar. Pedig a bűnöző brókernek lenne mit átadnia a tudásából. Biztosak vagyok benne, hogy most is valakinek segített, és van valami jó magyarázata a késes rablásra a korábban is szigorúan csak a bankját megkárosító, megtévelyedett léleknek.

(Kuruc.info)