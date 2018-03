Egy hamarosan megjelenő könyv szerint Donald Trump a Miss Universe szervezőjeként kiszórta azokat a szépségkirálynő-jelölteket, akik nem voltak elég fehérek a versenyhez.

Egy hamarosan megjelenő könyv, a Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump sok érdekes sztorival fog szolgálni az olvasó számára a jelenlegi amerikai elnökről. A két zsidó újságíró, Michael Isikoff és David Corn fő témája nyilván az, hogy szerintük Putyin hogyan avatkozott bele az amerikai választásokba, de egyéb szaftos részletek is megbújnak a könyvükben.