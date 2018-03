Lesújtó – így értékelte az internet mai helyzetét Tim Berners-Lee, a World Wide Web, továbbá több internetes technológia, valamint a HTML nyelv kifejlesztője. A programozó-fizikus szerint a netet mára néhány maroknyi platform uralja, céljuk pedig, hogy befolyásolják, mely gondolatok és vélemények számítsanak igazán.

A napokban lett 29 éves a World Wide Web, a jeles alkalom apropóján pedig ki más, mint annak kitalálója, Tim Berners-Lee fogalmazott meg néhány gondolatot. A fontosabb webtechnológiák feltalálójaként is jegyzett programozó-fizikus a The Guardianben tette közzé nyílt levelét, de az abban foglaltak nem igazán tűnnek túl örömtelinek. Igaz, egy ideje ezt már sejteni lehetett: a net kitalálója 2016-ban közölte: alaposan megváltoztatná a világhálót – megszüntetné a weboldalak blokkolhatóságát, és a felhasználók utáni kémkedésnek is véget vetne.