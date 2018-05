Extra, Sport :: 2018. május 13. 10:51 ::

Kisebb sport- és parlamenti történelmet is írt dr. Steinmetz Ádám

"Nem fújhatnak ellene, mentelmi joga van!" :-) - kiáltottuk néha tegnap este, amikor egy kisebb sport- és parlamenti történelmet is írt dr. Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó azzal, hogy búcsúztató meccsén immár honatyaként is ugrott vízbe, ugyanis még soha nem fordult elő olyan, hogy hivatalban lévő országgyűlési képviselőként valaki bármely sportban elsőosztályú mérkőzésen szerepeljen (a Magyar Parlamenti Gyűjtemény vezetőjének tájékoztatása szerint) - írja rendhagyó tudósításában Dúró Dóra. Alább a folytatás.

Ádám győzelemmel búcsúzott a Vasas hazai közönségétől (gólt is dobott, és még egy ötméterest is kiharcolt). A szezon végén abbahagyja élsportolói pályafutását; most már a Jobbik frakcióját erősíti. Nem lesz neki "mélyvíz" az Országgyűlés: válogatott centerként keményebb birkózásokhoz is szokott. Öröm és életre szóló élmény számomra, hogy ott lehettem Ádám búcsúmeccsén is, csak egy szépséghibája volt számomra: épp a szülővárosom, Szentes csapatával szemben diadalmaskodott egy góllal végig izgalmas mérkőzésen. A meccs előtt Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke egy videoüzenettel is köszöntötte és méltatta Ádámot, személyesen Fábián László MOB-sportigazgató izgulta végig a viadalt. Búcsúzott nevelőegyesületeként a KSI is, valamint jelen volt Székely Mózes, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség főtitkára is, hiszen athéni olimpiai bajnokunk trófeái közt az Euroliga-arany mellett az Universiade-győzelem is megtalálható. Ádámban barátjaként nemcsak a vízilabdázót, a kitartó sportolót tudom tisztelni, hanem emberi kvalitásai, alázata is kiemelik őt az átlagból. Gratulálok sportolói pályafutásához, és kívánom, hogy a közéletben és magánéletében is legyen ugyanolyan sikeres!

A Császár-Komjádi Uszodában tartott búcsúztató meccsén nagy szeretet övezte, de centerként azért tegnap este is kapott még pofonokat, amire buzgón felhívtuk a bírók figyelmét: "Hivatalos személy elleni erőszak!" :-)