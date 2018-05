Extra :: 2018. május 29. 15:41 ::

Kanadai kutatók: semmilyen hasznuk nincs az étrend-kiegészítőknek

Kanadai kutatók öt évre vonatkozó adatokat és vizsgálati eredményket vetettek egybe a laggyakrabban használt étrend-kiegészítőkről. Az eredmény egészen meglepő.

A leggyakrabban használt vitamin- és ásványianyag-étrend-kiegészítők nem javítják, de nem is károsítják az egészséget – vélik kanadai kutatók az amerikai kardiológustársaság folyóiratában közzétett tanulmányukban.

A torontói St. Michael’s Kórház és a Torontói Egyetem kutatói áttekintették a 2012 januárja és 2017 október között a témáról angol nyelven megjelent adatokat és klinikai vizsgálatokról közzétett tanulmányokat, és azt találták, hogy a multivitaminok, a D-vitamin, a kalcium és a C-vitamin – a leggyakrabban használt étrend-kiegészítők – szedésének semmilyen haszna nincsen, ugyanakkor semmilyen kockázattal nem járnak a szív- és érrendszeri betegségek, a szívroham, a stroke, vagy az idő előtti elhalálozás megelőzésében.

“Meglepődve állapítottuk meg, hogy milyen kevés pozitív hatásuk van az emberek által fogyasztott legnépszerűbb étrend-kiegészítőknek. Felülvizsgálatunk azt találta, hogy nem káros, ha multivitaminokat, D-vitamint, kalciumot vagy C-vitamint szedünk, de látszólag semmilyen haszna nincs” – idézte a St. Michael Kórház közleménye David Jenkinst, a Journal of the American College of Cardiology folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzőjét.

A kutatók megállapítottak, hogy egyedül a folsav, továbbá a B-vitaminok folsavval együtt alkalmazva csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek és a stroke kockázatát.

“Az embereknek tudatában kell lenniük annak, milyen étrend-kiegészítőket fogyasztanak, és figyelniük kell arra, hogy kimondottan az egészségügyi szakemberek által megállapított vitaminhiány vagy ásványianyag-hiány pótlására szolgáló készítményt szedjenek” – tette hozzá Jenkins.

A kutatócsoport által felülvizsgált adatok az A, B1, B2, B3(niacin), B6, B9 (folsav), C, D és E vitaminokra, valamint a béta-karotinra, kalciumra, vasra, cinkre, magnéziumra és szelénre vonatkoztak. A multivitaminok alatt olyan étrend-kiegészítőket vizsgáltak, amelyek a legtöbb vitamint és ásványi anyagot, nem pedig néhány kiválasztottat tartalmaztak.

“A folsavon kívül, amely csökkentheti a stroke és a szívbetegségek kockázatát, a leghatásosabb, ha az ember egészséges étrendet követ, hogy feltöltődjön vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Mostanáig egyetlen étrend-kiegészítőkről készült kutatás sem bizonyította, hogy nincs jobb, mint a kevésbé feldolgozott élelmiszerek, köztük zöldségek, gyümölcsök és magvak fogyasztása” – hangsúlyozta David Jenkins.

(MTI)