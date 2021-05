Extra :: 2021. május 9. 21:50 ::

Repültek a kartondobozok – Heti progresszió (LXXIX. rész)

Sophie, aki régen Rüdiger volt, négercsókokon őrjöngő ghánai vadbarom, valamint Hitler egyik kedvenc étele is helyet kapott az aktuális Heti progresszióban. Vágjunk is neki!

3. Nehéz lehet transznemű „nőnek” lenni az észak-rajna–vesztfáliai Waltropban. Sophie a biológiai nemétől függetlenül „nőnek érzi magát”, s noha hangja egyáltalán nem erre emlékeztet, immáron 5 éve él nőként. Átalakulás persze nem marad nyomtalanul, s mivel viszonylag rövid időszakról beszélünk, az emberek bizony emlékeznek rá, amikor „Sophie még Rüdiger volt”. Ez volt ugyanis az eredeti keresztneve a most 59 éves férfinak, mielőtt rádöbbent, hogy ő igazából nő szeretne lenni. Ezt egykori szomszédja sem felejtette el, ezért az újdonsült Sophie-nak mind a mai napig „sértegetésekkel” kell megvívnia a nehéz mindennapok harcait. Így például az említett volt szomszéd gyakran megdicséri a transznemű nő miniszoknyáját, vagy éppen az eredeti nevén, Rüdigernek szólítja.



Rüdiger, aki már Sophie (forrás: Stefano Laura / Bild)

Persze nem eszik olyan forrón a kását, és Sophie végre ellentámadásba lendült! Ügyvédjén keresztül bíróság elé citálja a nehézsúlyú bűnözőt, akit az inkvizíció pénzbüntetéssel is sújthat. Sophie példája is bizonyítja, hogy a rend és stabilitás országában nem maradnak következmények nélkül a hasonló esetek, hogy ezzel is kiküszöbölhessék az igazságtalanságokat.

2. A ghánai „újnémet” Prince Oforinak megmutatták az őslakosok, hol a helye . Egy berlini Aldiban egy német apa megkérdezte a fiától, hogy vegyen-e neki négercsókot, a kérdésnek pedig fültanúja volt Ofori is. Az öntudatos néger rögtön ki is oktatta az apát, hogy „annak már nem az a neve” és „ne használjon rasszista szavakat”. Ezt követően viszont szokatlan dolog történt. Meghunyászkodás helyett a férfi kikérte magának, sőt, több vásárló (és az üzletvezető!) is melléállt. Ezen vélhetően a „jogait” nagyon, ám kötelességeit aligha ismerő jövevény is meglepődhetett, amelyet őrjöngés formában vezetett le. Ekkor páran ismételten megmutatták neki hol a helye és kartondobozokat vágtak az elszabadult majom fejéhez.



Veszélyes és kirekesztő ételek tárháza: négercsók... (forrás: wikipedia.hu)

Persze a történet nem itt ér véget, az mégiscsak túl szép lenne. A technikai fejlődésnek „köszönhetően” ma már boldog-boldogtalan bármiről csinálhat videót, még egy néger is. Ofori ennek eleget is tett, majd közzétette Instagramon. Az Aldi vezetése persze nem győzött bocsánatért esdekelni, az üzletvezető pedig annak rendje és módja szerint repült az állásából, így a ghánai ismét „biztonságban érezheti magát”, tehát nem csak Sophie-t, de egy „ártatlan négert” is sikerült megvédenie Németországnak.

1. A progresszió eme rögös ösvényéről persze a „kis testvér” sem szeretne letérni, ezért Ausztria is fokozott ütemben „tesz rendet” a fejekben. A „jogállam” 10 havi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt egy exrendőrt , aki Hitler születésnapján a Führer egyik kedvenc ételét merte kirakni a Facebook-oldalára . Látszólag semmi veszélyes nincsen egy kis tojásos nokedliben némi zöldsalátával (Eiernockerl mit grünem Salad), ám a hatóságok ezt nem így gondolták, a 10 hónap felfüggesztett mellé pedig kapott még 6300 euró pénzbüntetést is.



...és tojásos nokedli (forrás: www.sweetsandlifestyle.com)

A fotó alá a rendőr egyik barátja odaírta, hogy Blondi hiányzik, ez volt a vád egyik legfőbb alapja. Mind ő, mind pedig maga a vádlott is „megbánta az esetet”, az Osztrák Szabadságpártban betöltött pozícióiktól pedig önként meg is váltak, ezzel is bizonyítva szégyenérzetüket. Persze ez egyáltalán nem érdekelte az inkvizítorokat.

Ausztriában vannak talán a legszigorúbb törvények a potenciális nemzetiszocialisták ellen. Akinél felmerül a vád, hogy „ezt a rendszert kívánja restaurálni”, akár 20 év (!) börtönbüntetést is kaphat. Eközben a migránsok lassan az őslakosok maradékát is kiszorítják Bécsből.

Ennyi fért bele a heti adagunkba, jövő héten vasárnap ismét találkozunk. Minden kedves olvasóknak köszönöm a beküldött híreket, ezeket továbbra is szeretettel várom a hetiprogresszio@protonmail.com címre.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info