A társkeresők politikailag korrekt világa, az LMBTQ helyzete Afganisztánban és négy homoszexuális rendőr holtteste után való kutatás bővíti a Heti progresszió repertoárját. Ne is húzzuk tovább az időt, vágjunk bele!

3. Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb randialkalmazása a Tinder. A társkeresőt időről időre új funkciókkal bővítik, amelyeket a mellékelt ábra szerint igyekeznek a 21. század politikai követelményeinek irányába terelni.

Kedves olvasónk hívta fel rá a figyelmet, hogy a Vibes névre hallgató funkció "szerelmet keresek" elnevezésű részéhez igencsak multikulti illusztrációt sikerült mellékelni. Mi más is foghatná ugyanis egy frissen meghódított fehér hölgy kezét, mint egy néger kézfej, természetesen a "szabad szerelem" jegyében?

Kedves olvasónk egyébként azt is megjegyezte, hogy legközelebb talán még haladóbbak lesznek és "szintet lépnek" az illusztrálás során. Ki tudja…

A Vibes funkció nem csak külföldön, hanem hazánkban is elérhető, ám tudomásunk szerint a rasszkeveredést propagáló illusztráció (még) nem.

2. A brit külügy gigászi észjárással fejtette meg az afgán kérdés megoldását és végre a "valódi prioritásokat" helyezte előtérbe . A tálib hatalomátvétel óta sanyarú a sorsa az afgán LMBTQ-embereknek, hiszen az új berendezkedés – nagyon helyesen – finoman szólva sem tűri meg az erre irányuló lobbit, sem pedig a támogatóit (az LMBTQ-közösség "jogainak" nem betartását egyébként hivatalosan, egyenesen ki is jelentették, ahogy azt kell).

Ám "szerencsére" itt van nekünk a "felvilágosult Nyugat" képében megjelenő Nagy-Britannia, hogy elejét vegye egy érlelődő "katasztrófának". Ennek jegyében mentettek ki és küldtek Nagy-Britanniába 29 homojogi aktivistát, illetőleg LMBTQ-diákot, hogy "szabad földön" kezdhessenek új életet.

Ahogy Liz Truss brit külügyminiszter szavaiból is kivehetjük, a brit kormánynak valódi prioritás, hogy "mindenki azt szerethesse, akit akar", épp ezért még attól sem rettennek vissza, hogy további migránsokat telepítsenek a szigetországba.

A dolog igazából akkor lenne végképp ironikus, ha Angliában majd a szintén afgán bevándorlóként élő, ám LMBTQ-ellenes nemzettársai látnák el a 29 jövevény baját. Kíváncsi vagyok, ebben az esetben milyen nyilatkozatot tenne a brit külügy. Ha pedig ebben a mederben folytatja Nyugat-Európa az útját, felkészülhetnek arra, hogy az általuk agyonpátyolgatott, ám a nyugati "tolerancia" iránt intoleráns migránstömegek fogják bedönteni az államaikat az LMBTQ-álmaikkal együtt.

1. Angliával párhuzamosan a német hatóságok is "fontos" feladatokkal vannak elfoglalva, mert nyilván akkora a béke az országban, hogy ráérnek ilyesmire. Természetesen tegyük hozzá, hogy a jelenlegi politikai kurzusoktól hiába is várnánk, hogy a 20. századi történelmünket méltó módon kezeljék, vagy hogy legalább kicsit is megrendítsék a győztesek írják a történelmet hegemóniáját.