A buzijegy - Heti progresszió (CLIX. rész)

Folytatódik a Heti progresszió című sorozatunk, méghozzá 2022 utolsó előtti részével. A leveleket ezúttal is minden kedves olvasónknak köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com természetesen továbbra is rendületlenül üzemel tovább. Lássuk az e heti kínálatot!

3. Az alábbi képválogatást – amely kapcsolódik az egyik felkapott témánkhoz, nevezetesen a feketék mindennemű reklámba, hirdetésbe való beleerőltetéséhez – olvasónk küldte az Amazon német oldaláról. Igen, ott így hirdetnek pizsamát. A modellek túlnyomó része néger, de a miheztartás végett nem hagyták le a kevert családot sem, mindezt ráadásul – félreérthetetlenül alátámasztva a szándékot – az oldal közepén, kiemelt kép gyanánt.



Természetesen mindenféle feltételezés a célzott reklámokról csupán "összeesküvés" (forrás: amazon.de)

Videók, hirdetések, internetes oldalak, plázák. Ebben az évben minden eddigi esztendőt messze lekörözve nyomták az arcunkba az antirasszista, ”toleráns” propagandát, amelyhez kiváló indokot adott elnyomóink számára az ünnepi bevásárlási láz is.

2. Ismerkedjen meg az olvasónk által csak „buzijegynek” hívott QueerCityPass-el, amely Európa első turistajegye LMBTQ-emberek számára. A jegy egyelőre csak Berlinben, Kölnben és Bécsben elérhető, s nagyjából úgy működik, mint egy általános turistajegy, csak diszkriminatív módon kizárólag "LMBTQ-személyek" számára.



Buzijegyet valakinek? (forrás:queercitypass.com)

A „szegény elnyomottak” kedvezményesen használhatják a tömegközlekedést, de queer helyszíneket, létesítményeket is olcsóbban látogathat az, aki buzijegyre vált, a városnézésekről nem is beszélve. Akinek van gyomra/kedve/idegrendszere, az városokra lebontva is megnézheti a kínálatot. Rovatvezetőként én ezt megtettem, azaz csak akartam, ám amikor rákattintottam az első városra, Berlinre, a Führer birodalmának egykori központjára és megláttam a szalagcímben, hogy a „buzik fővárosaként” hivatkoznak rá, válogatott ronda szavak kíséretében kiikszeltem az egészet.

1. Végre! Félrelökve a mainstream vonalat, a Vagabund névre hallgató könyv- és társasjáték kiadó nagyot kockáztatott és megjelentetett egy társasjátékot, ahol a Waffen-SS bőrébe bújva tehetünk rendet Európában és számolhatjuk fel a belső ellenállást is – ha érti a kedves olvasó, mire gondolok.

Mielőtt korai lenne az öröm, természetesen csak viccelődtem. Ellenben ugyanez a kiadó elhozott nekünk egy Ellenállás! névre hallgató társast, ahol a spanyol polgárháborúba csöppenünk és „bátor partizánok egy kis csapatával” harcolhatunk Franco tábornok „elnyomó alakulatai” ellen. Ahogy számos videójátékban, alternatíva persze itt sincs, falangistákkal nem játszhat az ember, csak a partizánokkal.



Waffen-SS-társas helyett érjük be spanyolországi kommunista tömeggyilkosokkal (fotó: Vagabund/Facebook)

Örömhír, hogy a Facebook-oldaluk tanúsága alapján sokaknak nem tetszik a játék felütése, amelyre a kiadó egy szánalmasan gyenge magyarázkodással reagált. Utóbbi azért is furcsa, mert amennyire távolságtartóra sikeredett a magyarázkodó hozzászólás, annyira lelkesre és elszántra sikeredett a termék leírása és bemutatása, amely honlapjukon is elérhető (https://jojatekjoaron.hu/termek/ellenallas-magyar-kiadas/), azonban ebből az nem derült ki, lehet-e a partizánokkal papokat tömegsírba lőni, vagy ártatlanokat megkínozni. Tudják, ahogy a történelemben eredetileg történt.



A leírásban még lelkesebbnek tűntek. Meghátrálnak, mint anno a társas "főhősei"? (forrás: Vagabund/Facebook)

Maga a társas egyébként nem a Vagabund szellemi terméke, a cég leírása szerint eredetileg spanyol nyelvű, melyet ők fordítottak le magyarra. „Hálás köszönet” ezért a „hiánypótló” munkáért!

Társasban ugyan kiélhetik magukat akik akarják, de vigasztaljon a tudat bennünket, hogy legalább a spanyol polgárháborút elvesztették ezek a korcsok. Én ezzel a gondolattal búcsúzom mára mindenkitől, karácsonykor ismét érkezem az év utolsó Heti progressziójával.

