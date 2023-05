Extra :: 2023. május 14. 18:53 ::

Fegyveres palesztinnak öltözött be a zsidó nő - lelőtték az izraeli határrendőrök

Szapír Livnát Green a barátnőjével, kedvesével, Tikvá Szabbánnal jó egy évvel ezelőtt ünnepelte a születésnapját. Tikvá a vigasság folyamán úgy belőtte magát, hogy mire a mentők kiértek, meghalt. A két lelki beteg lány nem találta helyét a társadalomban, mindketten állástalanok voltak, nem rendelkeztek állandó lakhatással. Tikvá halála után Szapír állapota is egyre inkább romlott, majd végül beöltözött palesztin nőnek, s Alláhu ákbár-kiáltások közepette, légpisztollyal hadonászva elkezdett rohanni egy izraeli határrendőrségi ellenőrzőpont irányába. Lelőtték, mert nem tudták, hogy palesztinnak beöltözött zsidóról van szó – írja a news.walla.co.il.



Szapír Livnát Green (jobbra) és Tikvá Szabbán. A szívecskék melletti felirat: Életem örök szerelme (fotó: Fb)

Az anyag vetett véget a szerelemnek

Szapír Livnát Green (26) a barátnőjével, kedvesével, a hozzá hasonlóan gyermekkorától fogva súlyos lelki problémákkal küzdő Tikvá Szabbánnal az elmúlt esztendőkben többször is megkíséreltek öngyilkosságot elkövetni. Egy ízben a tablettákkal együtt egy kést is lenyeltek, de az orvosok megmentették őket. Máskor fölvágták az ereiket, de a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően azt is túlélték. A szomorú történettel foglalkozó izraeli lapok felróják a magyarországi erkölcsi és szakmai szinten levő egészségügy illetékeseinek, hogy soha nem voltak hajlandók beutalni őket komoly pszichiátriai kezelésre.

A seregbe pszichopaták is megfelelnek

A news.walla.co.il hírportál kérdésére válaszolva egy neves pszichiáter elmondta: Izraelben nagyon rossz helyzetben van a lelki betegeket gyógyító ágazat. A népesség körében egyre több a gyógyításra szoruló ember, de mégis egymásután zárják be a lelkibeteg-gondozó kórházi osztályokat és központokat, mert nincs elég orvos, szociális munkás és ápoló. Így aztán Szapír Livnát Green az öngyilkossági kísérletek folyamán többször is súlyos kárt okozott önmagának, ám állapota ellenére - kérelmének megfelelően - besorozták az izraeli hadsereg határrendészeti alakulatába (mágáv), s az ottani szolgálat ellátásához még fegyverviselési engedélyt is kapott. Katonai szolgálata idején Szapír Livnát Green azonban mégsem fordította maga ellen a mellékelt fényképen is látható M16-os gépkarabélyát.



Szapír Livnát Green határrendőr korában (fotó: Fb)

Attól tartott, hogy az övéi csak lábon lövik

Szapír Livnát Green május 9-én a WatsAppon elküldte a fényképét egyik ismerősének. Az elküldött képen a muszlim nők által viselt fekete hidzsábba öltözve, kezében marokfegyverrel volt látható. A kép mellé pedig ezt írta:

Ha valaki, egy átlagos zsidó, izraeli meg akar halni, akkor arab ruhába öltözik, s nem igazi, hanem légpisztollyal a kezében a területeken (a megszállt területek finomkodó, rövidített megnevezése Izraelben – H. J.) elkezd rohanni egy katonai ellenőrzőpont irányába, miközben azt kiabálja, hogy Alláhu ákbár! Azt akarja, hogy rálőjenek, mert meg akar halni. De mi van akkor, ha csak lábon lövik, életben marad, ezért is börtönbe kerül? Ha igen, körülbelül mennyi időre, s milyen paragrafus értelmében ültetik le?



Szapír Livnát Green beöltözik palesztinnak (fotó: WatsApp)

Halálos „semlegesítés”

A Védelmi Minisztériumból később a következőt közölték:

Szapír Livnát Green a fentebb idézett WatsApp-os üzenet után föltűnt a Hebron hegy térségi Játír palesztin falu közelében levő határrendőrségi ellenőrzőpont előtt. A fekete hidzsábba öltözött nő elkezdett futni az ellenőrzőponton szolgálatot teljesítő izraeli határrendőrök felé, majd fegyvert rántva azt kiabálta, hogy Alláhu ákbár! A biztonságiak erre „semlegesítették”.



Szapír Livnát Green (jobbra) egyik határrendőrtársával (fotó: videókép)

A semlegesítés ebben az esetben azt jelenti, hogy nem lábon lőtték, amint azt a szolgálati szabályzat előírja, hanem egyenesen agyonlőtték. A helyszínen meghalt. A tökéletes álcázás miatt a határrendőrök ugyanis azt hitték, hogy palesztin fegyveres rohan feléjük. Valószínűleg ugyanolyan M16-os gépkarabéllyal adták le rá a halálos lövést, mint a milyennel a mellékelt fényképen határrendőrként ő is látható.