Extra :: 2023. augusztus 20. 10:54 ::

Üzenet Triesztből - Heti progresszió (CXCIV. rész)

Heti rovatunk ismételten jelentkezik egy újabb adag tömény progresszivitással szerte a világból. Ezúton is köszönöm mindenkinek, akik levelet küldtek a hetiprogresszio@protonmail.com-ra, a cím természetesen továbbra is él és várja az olvasók által beküldött híreket, anyagokat. Lássunk is neki!

3. Jó játék a szókereső. Fejleszti (vagy éppen karbantartja) az agyműködést, növeli a szókincset. Olvasónk is szeret ilyet játszani a telefonján. A játék egyik fajtájában megadott témakörökön belül kell szavakat keresni, ilyen halmaz volt olvasónk esetében a globális felmelegedés. „Éghajlat”, „gleccser”, „szennyezés”, csak pár ismertebb szó a témakörben, de a helyzet súlyosságát nézve kissé kínos, hogy a „Greta” is bekerült a válogatásba, utalva a Greta Thunberg nevű celebre. Végül is, ha erről az oldalról nézzük, valóban egy sokat emlegetett szó a halmazon belül, ami a környezetvédelmi problémák szempontjából inkább aggasztó mint vicces, mert megoldásokat nyilván nem ez a kislány fog találni.



Akár kakukktojás is lehetne

2. Film készül a Netflixre a zsidó származású Leonard Bernstein zeneszerzőről, a főszerepet Bradley Cooper fogja játszani, ő lesz a rendező is.

A szerep eljátszásához – mint oly sok más esetben – némi átalakításra volt szükség, s mivel Bernstein zsidó volt, tán nem meglepő, hogy az orra is jóval nagyobb volt Cooperénél. Ezt a maszkmesterek úgy oldották meg, hogy hozzátoldottak a színész orrához, hogy jobban hasonlítson a zeneszerzőre.



A Bernstein család teljes közleménye (forrás: Leonard Bernstein / X)

A filmet decemberre várhatjuk, de annak rendje és módja szerint már most vitáznak rajta toleránsék. Többek szerint Cooperék rájátszanak Bernstein zsidó származására, és nem is volt ekkora az orra, mások pedig a színészválasztásba kötöttek bele, mondván, ha hozzá kell toldani, miért nem adták a szerepet zsidó színésznek, ahol ez elkerülhető lett volna (mondjuk utóbbival kvázi elismerik, hogy nekik nagyobb orruk van, de gondolom ilyen tények nem zavarják ezt a sok agyoniskolázottat).

A helyzet abszurditását növeli, hogy végül Bernstein gyerekei is megszólaltak az ügyben, védelmükbe vették Coopert és „félreértést, félremagyarázást” véltek felfedezni a színész-rendező erőfeszítéseivel szemben. A „toleráns harcosok” arcvonalába végül azzal vitték be a kegyelemdöfést, hogy leírták, „apjuknak tényleg szép nagy orra volt”, továbbá nincs semmi gondjuk Bradley Cooper megoldásával, és „abban is biztosak, hogy apjuknak se lett volna ezzel semmi baja”. Jamie, Alexander és Nina Bernstein „nagyon szerencsésnek érzik magukat”, hogy Bradley-vel élhetik át az apjukról szóló filmet és „alig várják, hogy lássák az alkotását”, amibe amúgy a kezdetektől be is avatta őket.

1. Kedves olvasónk a családjával éppen Triesztben tölti nyaralását, melyhez ezúton is jó szórakozást és tartalmas időtöltést kívánok. Noha már többször is küldött híreket és olvasói anyagokat a Heti progresszióba, a rovatról azonban még ilyenkor sem feledkezett meg.

A sok szép látnivaló mellett a környékre jellemző szűk utcákban és sikátorokban is bolyongott, az egyikben pedig egy lehangoló üzenet várta (ez a sikátor amúgy is kóser éttermektől és menóráktól volt terhes, így eleve nem nyerte el a tetszését).



Szívmelengető üzenet a nem túl távoli Triesztből

„A gyűlölet egy vírus, zárd karanténba Magyarországot” matrica mélyen felháborította olvasónkat, ami egyrészt jogos, másrészt szerintem ez a vergődésük és tehetetlenségük egy olyan jele, amin inkább érdemes nevetni egyet semmint felháborodni, elvégre ők kapnak agyvérzést mérgükben, nem mi. Mondjuk, ha tudnák, micsoda „reneszánszát éli” itt a zsidó közösség, vagy mennyi pozitív diszkriminációban részesülnek a cigányok, biztosan meggondolnák kétszer is, van-e értelme az üzenetüknek.

Mára ennyi, a Heti progresszió hamarosan ismét jelentkezik egy újabb csokor újdonsággal. Addig is jó pihenést mindenkinek!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info