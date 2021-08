Koronavírus, Külföld :: 2021. augusztus 21. 22:26 ::

Statisztika a csodálatosan átoltott Izraelből: a súlyos fertőzöttek fele a beoltottak közül kerül ki

Izrael volt az első ország a világon, amely a lakosainak több mint felét be tudta oltani koronavírus ellen – ráadásul ehhez elsősorban a Pfizer fejlett, mRNS-alapú vakcináit használták. Ennek ellenére az országban a delta variáns ismét visszahozta a járványt.



Fotó: Ahmad Gharabli / AFP

Mindezt híven jelzi, hogy az országban két hét alatt duplázódott a naponta regisztrált esetek száma: most már átlagosan 7500 új esetet regisztrálnak naponta, jelenleg minden százötvenedik ember fertőzött Izraelben, de ha a vírus továbbra is úgy terjed, mint eddig, akkor ennél rosszabb is lesz még a mutató.

A vakcina által nyújtott védettség hónapok alatt visszaesett

Március 25-ig bezárólag Izrael már a népessége felét beoltotta, és ebből kifolyólag az esetszám gyors csökkenésnek indult tavasszal. Júniusra az összes korlátozást feloldották, beleértve a beltéri maszkviselési kötelezettséget.

Ehhez képest meglepetésszerűen jött az, hogy a nyáron hirtelen ismét elkezdett terjedni a fertőzés. A szakértők szerint ebben annak is szerepe lehet, hogy a Pfizer-vakcinával való oltás esetén – a legújabb tudományos kutatások szerint – hat hónap után már erősen visszaesik a védettség.

A delta variáns áttört a védelmen

Mindez ideális terepet biztosított annak a a delta variánsnak, amely az eddig ismert és világszerte elterjedt koronavírus-változatok közül a leghatékonyabban képes áthatolni a vírus elleni védelmen.

Rengeteg ember elutazott a nyáron – abban a tudatban, hogy be van oltva –, és így gyorsan behozták a delta variánst Izraelbe – fogalmazott Siegal Sadetzky epidemiológus. A mutáns vírus tehát pont abban a pillanatban ért be az országba, amikor a vakcinák hatása már valamelyest gyengülni kezdett.

Az oltás segít, de nem eleget

Az egyetlen jó hír az izraeli járványhelyzettel kapcsolatban az, hogy legalább a beoltottak körében alacsony a súlyos fertőzöttek száma (a legfrissebb adatok szerint az izraeli lakosság 64 százalékát már egyszer beoltották, 59 százalék pedig mindkét dózist megkapta). Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a 60 év feletti beoltottaknál kilencedannyi a valószínűsége a súlyos tünetek kialakulásának, mint azoknál, akiket még nem oltottak be.

De nemcsak náluk, hanem a fiatalabbaknál is számít, hogy megkapták-e az oltást: a 60 év alattiak körében azoknál, akiket még nem oltottak be, több mint kétszeres a súlyos tünetek kialakulásának veszélye, mint a beoltottaknál. Mindez viszont – a magas átoltottság mellett – a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a súlyos fertőzöttek fele a beoltottak közül kerül ki.

Többségük 60 év feletti, krónikus betegségben szenvedő ember. Az oltatlanok közt viszont a fiatalok vannak többségben, akiknek az állapota a vírussal való megfertőződés után rendszerint gyors ütemben indul romlásnak.

A vírus terjedése már a halálozások számán is meglátszik: míg júniusban összesen öt (!) halálos áldozatot regisztráltak, ezzel szemben augusztusban már 248 ember halt meg a vírus miatt.

A súlyos betegek száma pedig 600 körül van jelenleg, ami azért problémás, mert a szakemberek szerint ezernél több súlyos fertőzött esetén egyes kórházak már túlterhelődhetnek, ami a mortalitás növekedésével járhat.

Oltakozás félévente?

Az izraeli kormány nem szeretne visszatérni a járványügyi korlátozásokhoz, és megkockáztatni azt, hogy a gazdaság zuhanópályára álljon. Emiatt egyelőre csak a tömegrendezvényeket korlátozták, növelték a kórházi személyzet számát, valamint arra kérték az embereket, hogy adassák be a vakcinát.

Ezenfelül – a világon elsőként – Izraelben elkezdték beadni a harmadik oltásokat is. A klinikai vizsgálatok szerint az újabb dózis jelentősen növeli a védettséget még a delta variánssal szemben is. Egyelőre még csak a 40 év feletti lakosságot oltják, a fiatalabbak majd később kerülnek sorra.

Az utóbbi hetekben már több mint 1,2 millió ember megkapta a harmadik oltást, Így lassanként látni lehet majd, hogy az újabb dózis mennyiben segít a járványkezelésen.

Ha az újabb dózis beválik, akkor könnyen lehet, hogy félévente újra és újra be fogják oltani az embereket Izraelben, hogy ne ismétlődhessen meg a mostani delta-hullám. Az persze kétséges, hogy mindez megvalósítható lesz-e majd a gyakorlatban.

"Nem ismerek olyan betegséget, amely ellen hathavonta beoltatják magukat az emberek, és őszintén szólva nem is hiszem, hogy el fognak jönni félévente az oltásra. De ennél a vírusnál semmit sem lehet megjósolni" – összegezte Ido Hadari, a Maccabi Healthcare Services nevű magánegészségügyi szolgáltató szóvivője.

(National Public Radio - Index nyomán)