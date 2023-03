LMBTQP+, Külföld :: 2023. március 8. 19:20 ::

Örülni fognak az ukrán nacionalisták: készül az ukrán "melegjogi" törvény

A jelenleg zajló ukrán-orosz háború abból a szempontból meglehetősen "egyszerű", hogy egy amerikai-orosz geopolitikai szembenállás tapasztalható ukrán hadszíntéren, ennél lentebb haladva viszont már sok egymásnak ellentmondó, egymással ellentétes platformon lévő csoportok is megjelennek. Mire gondolok?

Például arra, hogy míg az ukrán nacionalisták (akik között sajnos szép számmal akad magyarellenes soviniszta is, de főként oroszellenes) harcolnak a fronton, és sokan gondoljanak akármit is róluk és motivációjukról, az nagy valószínűséggel igaz, az az Ukrajna, amit ők elképzelnek, nem egyezik a jelenlegi kijevi rezsim elképzeléseivel.

Ami az egyértelmű nyugati, atlantista orientáció, és ezt elsősorban ideológiai, szellemi tekintetben értjük. No, márpedig - kevésbé meglepő - módon ez zajlik már most, pedig a háború még javában dúl, és nem is tudni, mikor lesz vége. Vagy fogalmazhatunk úgy, megkezdődött Ukrajna felkészítése az EU-béli életre?



A 2021-es kijevi vonaglás, egy képen elfért az összes résztvevő, több volt a rendőr (fotó: strana.ua)

Ugyanis LMBTQ-törvény készül Ukrajnában. A tervezet már kész, hamarosan kezdődhet a javaslat kijevi parlamenti vitája. A javaslattevő arra hivatkozik, hogy a hadseregben szolgálatot teljesítő homoszexuális katonák fogalmazták meg az igényt a törvényre.

A javaslat kidolgozója a Holosz, magyarul Hang nevű párt, amit egyébként sokan Soros György érdekszférájába sorolnak Ukrajnában, írja a Hír TV kárpátaljai tudósítója.

Nem is csinálnak titkot abból, hogy mindez egyértelműen nyugati elvárás szerint történik. "Nyitni kell" az "LMBTQ-mozgalmak" irányába, nincs mese. Mert ugyebár a háború előtt egy átlag ukrán ember finoman szólva sem lelkesedett a homokos-propagandáért és az egyéb aberrációkért, és - ahogy Nyugat-Európában - azt hiszik, ezen törvényi erővel lehet változtatni. Kifejetették azt is, nagyon szeretnék, ha az orosz-ukrán háború hatására az ukrán társadalom már nem nézné olyan rossz szemmel az egyneműek házasságát, az egyneműek élettársi viszonyát, amit törvényben kívánnak rendezni. Ugyanis mielőtt kitört a háború, ez biztos, hogy másként volt.

- Ukrajnában meglehetősen erős ellenérzésekkel viszonyultak az LMBTQ-mozgalmak, a homoszexualitás irányába - így sajnálkoznak.

Szép kilátások, és felmerül a kérdés, hogy megéri az egyértelmű nyugati elköteleződés számukra? Abban az esetben, ha Ukrajna győz a háborúban, könnyen lehet, hogy az első felvonulás, amit tartanak Kijevben, nem egy katonai parádé lesz, hanem a természetellenes fajtalankodók menete...

(Egyébként a háború előtt is elkezdték már, minő meglepetés, nem fogadták őket örömmel.)

Lantos János - Kuruc.info