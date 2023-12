Háború :: 2023. december 29. 10:27 ::

További százezer ukrán rendőr mehet a frontra meghalni

Ahogy korábban megírtuk, Ukrajna olyan törvénytervezetet készít elő, ami megkönnyítheti a sorozással kapcsolatos jelenlegi szabályozást. Ennek következtében akár félmillió új ukrán katona is érkezhet majd a frontra. Ennek keretében az Unian ukrán hírügynökség jelentése szerint 100 ezer rendőrt mozgósítását is tervezik.

A tervet több bírálat is érte. Egyrészt rögtön az ukrán rendőrfőnök részéről, másrészt pedig Ukrán Nemzeti Rendőrség vezetője, Ivan Vijgovszkij is „furcsának és irreálisnak” nevezte.

Egyes polgárok, köztisztviselők, hivatalnokok azt állítják, hogy a Nemzeti Rendőrségben 250 ezer rendőr van, és felajánlják, hogy 100 ezret közülük kiküldenek a frontra. Furcsa ezt olyan emberektől hallani, akik az állami rendszerben dolgoznak, és ennek ellenére sincsenek tisztában az alapvető számokkal – mondta a rendőrség vezetője.

Vijgovszkij hozzátette, hogy a korábban 300 ezer fős Nemzeti Rendőrség létszámkerete mára 120 ezer főre apadt, ráadásul mintegy 17,5 ezer üres álláshely nincs lezárva a rendszerben. Körülbelül 100 ezer ember szolgál jelenleg a rendőrségnél, akik közül körülbelül 20 ezer nő.

A rendőrfőnök azt is megjegyezte, hogy a rendőrség már így is bőven kiveszi a részét az ország védelméből, és több ezren harcolnak a fronton, így akár a közbiztonság rovására is mehet az állomány további elszívása.

(Unian - Mandiner nyomán)