Orosz dróntámadás érte a kelet-ukrajnai Harkivot

Orosz dróntámadás érte vasárnap a kelet-ukrajnai Harkiv városát mindössze két nappal azután, hogy Oroszország a háború legnagyobb légitámadását indította el Ukrajna ellen - közölték a helyi hatóságok.

Ihor Tyerehov harkivi polgármester és a helyi ügyészség vasárnap reggel újabb harci dróntámadásokról számolt be, amelyek közlésük szerint több lakóházat, irodát és egy kávézót rongáltak meg a város központjában.

"Voltak becsapódások a központban" - számolt be Tyerekhov a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Hozzátette, hogy a folyik a halálos áldozatok összesítése.

Szombaton az orosz határhoz közeli Harkivot is több orosz rakéta találta el, a hatóságok szerint 26 ember megsebesült. A megrongálódott épületek között állítólag egy nagy szálloda is volt. A nyugat-ukrajnai Hmelnyickij térségből is robbanásokat jelentettek vasárnap reggel.

Az ukrán légvédelem közölte, hogy az éjszaka folyamán 49 támadó drónból 21-et lőttek le országszerte. Az állításokat nem lehetett független forrásból ellenőrizni.

Pénteken Oroszország a közel két éve indított Ukrajna elleni háború legnagyobb légi támadását indította el, és országszerte mintegy 160 rakéta és drón vette tűz alá a városokat. Legalább 39 ember meghalt és 120 megsebesült - közölték kijevi tisztviselők. Halálesetekről számoltak be Dnyipróból, Harkivból, Zaporizzsjából, Odesszából, Lvivből és Kijevből, ahol a lakosok a városi metróban kerestek menedéket. Az ország több területén megszűnt az áramszolgáltatás.

(MTI)