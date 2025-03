Háború :: 2025. március 11. 09:56 ::

Rubio Szaúd-Arábiában: Ukrajnának le kell mondania területekről, ha le akarja zárni a háborút

Ukrajnának le kell majd mondania területekről Oroszország részére, ha le akarja zárni a háborút – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter Szaúd-Arábiában a New York Times szerint.



Fotó: X/Marco Rubio

– A legfontosabb dolog az, hogy úgy távozzunk innen, hogy lássuk, hogy Ukrajna készen áll nehéz döntéseket hozni, hasonlóan ahhoz, ahogy az oroszoknak is nehéz döntéseket kell hozniuk, ha le akarjuk állítani, vagy legalább szüneteltetni akarjuk ezt a konfliktust – mondta az amerikai külügyminiszter.

– Szerintem mindkét oldalnak meg kell értenie, hogy nincs katonai megoldása ennek a konfliktusnak. Az oroszok nem tudják elfoglalni egész Ukrajnát, Ukrajnának pedig nagyon nehéz lenne belátható időn belül visszatolni az oroszokat oda, ahol voltak 2014-ben – fogalmazott Rubio.

A politikus arra is kitért, hogy az ukrán-amerikai nyersanyag-egyezmény biztosítja majd Ukrajnának a szükséges katonai segítséget az USA részéről, illetve, hogy nem volt sosem valós esélye annak, hogy Elon Musk leállítja a Starlinket Ukrajna számára. Arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök azért lengette be a szankciókat Oroszország ellen, mert őket is tárgyalóasztalhoz akarja kényszeríteni, illetve, hogy az USA egészen biztosan nem fog katonai segélyeket küldeni Moszkvának.