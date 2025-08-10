Háború, Külföld :: 2025. augusztus 10. 14:50 ::

Négy frontszakaszról számolt be előrenyomulásról az orosz védelmi minisztérium

A hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy katonai szállításokra használt vasúti csomópontot Dnyipropetrovszk megyében, valamint nagy hatótávolságú pilótanélküli légijárművek raktárait, 15 lőszer-, illetve anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, HIMARS sorozatvetők hat rakétáját, három irányított légibombát, továbbá 121 drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi régióból három, a szaratoviból pedig egy civil halálát jelentettek. Vlagyikavkaz, Groznij, Kaluga és Magasz repterének működését éjjel biztonsági okokból felfüggesztették.

(MTI)