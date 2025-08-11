Háború :: 2025. augusztus 11. 20:02 ::

Putyin Lenin-rendet küldött a CIA-vezérnek, akinek a gyogyós, komcsi fiacskája Oroszországért halt meg

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Lenin-rendet adta át Steve Witkoffnak moszkvai látogatása során, hogy továbbítsa azt Juliane Gallinának, a CIA digitális innovációért felelős igazgatóhelyettesének, akinek fia, Michael Gloss tavaly életét vesztette az ukrajnai harcokban – közölték források a BBC amerikai partnerével, a CBS-szel.

A 21 éves Gloss 2023 őszén csatlakozott az orosz erőkhöz, és 2024. április 4-én halt meg. A kitüntetés átadásáról szóló hírek akkor kerültek nyilvánosságra, amikor megerősítették, hogy Trump és Putyin jövő pénteken Alaszkában találkozik az ukrajnai háború jövőjének megvitatására.

Sem a Kreml, sem az orosz külügyminisztérium nem ismerte el nyilvánosan, hogy posztumusz Lenin-rendet adományoztak Glossnak. Nem világos, mi történt a kitüntetéssel. A Fehér Ház, a CIA és Witkoff nem reagált a megkeresésekre.

Gloss halálhíre először áprilisban jelent meg az orosz médiában. A CIA később közleményben tudatta, hogy Gloss mentális problémákkal küzdött, és halála nem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot. Források szerint a Kreml kezdetben nem volt tisztában Gloss családi hátterével.





A fiatalember közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben támogatta Oroszországot az általa ukrajnai proxy háborúnak nevezett konfliktusban, és a nyugati médiát propagandával vádolta.

Apja, Larry Gloss iraki háborús veterán a Washington Postnak adott interjúban elmondta, hogy fiuk élete nagy részében mentális betegséggel küzdött.

(Portfólió nyomán)