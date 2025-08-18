Háború :: 2025. augusztus 18. 10:56 ::

Rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg négy ballisztikus rakétát és több mint 140 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, Harkovban az eddigi adatok szerint öt ember életét vesztette, sok a sebesült - jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg négy ballisztikus rakétával és 140 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelem 88 drónt semmisített meg. 25 helyszínen célba találtak a rakéták és a drónok Doneck, Harkov, Szumi, Dnyipro, Odessza és Kijev régiókban.

Augusztus 18-ra virradóra Harkovban négy drón csapódott be egy ötszintes lakóépületbe, az eddigi adatok szerint öt ember, közöttük két gyerek meghalt, húszan pedig megsebesültek - jelentette az Unian hírügynökség. A hatóságok öt személyt eltűntként tartanak nyilván, az előzetes információk szerint ők a romok alatt lehetnek - közölte Oleh Szinyehubov katonai kormányzó. Ihor Tyerehov polgármester bejelentette, hogy mára gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére Harkovban.

Hétfőb reggel az orosz hadsereg rakétacsapást mért a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városára, a támadásban hat ember megsebesült - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál Ivan Fedorov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva.

Hétfőre virradóra az orosz hadsereg ismét drónokkal támadta az azerbajdzsáni SOCAR állami vállalat olajtermináljait, a helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett - tette közzé az Ukrajinszka Pravda hírportál Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegramon megjelent bejegyzése alapján. A katasztrófavédők megfékezték a lángokat, az előzetes információk szerint nincsenek halálos áldozatok és sebesültek.

(MTI nyomán)