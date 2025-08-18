Az orosz hadsereg négy ballisztikus rakétát és több mint 140 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, Harkovban az eddigi adatok szerint öt ember életét vesztette, sok a sebesült - jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.
A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg négy ballisztikus rakétával és 140 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelem 88 drónt semmisített meg. 25 helyszínen célba találtak a rakéták és a drónok Doneck, Harkov, Szumi, Dnyipro, Odessza és Kijev régiókban.
Augusztus 18-ra virradóra Harkovban négy drón csapódott be egy ötszintes lakóépületbe, az eddigi adatok szerint öt ember, közöttük két gyerek meghalt, húszan pedig megsebesültek - jelentette az Unian hírügynökség. A hatóságok öt személyt eltűntként tartanak nyilván, az előzetes információk szerint ők a romok alatt lehetnek - közölte Oleh Szinyehubov katonai kormányzó. Ihor Tyerehov polgármester bejelentette, hogy mára gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére Harkovban.
Hétfőb reggel az orosz hadsereg rakétacsapást mért a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városára, a támadásban hat ember megsebesült - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál Ivan Fedorov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva.
Hétfőre virradóra az orosz hadsereg ismét drónokkal támadta az azerbajdzsáni SOCAR állami vállalat olajtermináljait, a helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett - tette közzé az Ukrajinszka Pravda hírportál Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegramon megjelent bejegyzése alapján. A katasztrófavédők megfékezték a lángokat, az előzetes információk szerint nincsenek halálos áldozatok és sebesültek.
(MTI nyomán)