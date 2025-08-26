Háború :: 2025. augusztus 26. 19:39 ::

Cseh elnök: "Ukrajna jövője az Európai Unióban van"

Donald Trump amerikai elnök kezdeményezése az ukrajnai tárgyalásokról fontos előrelépés, de korai azt gondolni, hogy a béke már kézzelfogható közelségbe került – vélte Petr Pavel cseh köztársasági elnök kedden Prágában, amikor fogadta a külügyminisztériumban tanácskozó cseh nagyköveteket. Pavel szerint Oroszország továbbra is "cinkelt kártyákkal" játszik.

A mai világban folyamatosan konszolidálódik az autoriter országok változó összetételű koalíciója – fejtegette a cseh elnök. Szerinte erről tanúskodik Oroszország cinikus, és egyre kegyetlenebb háborúja Ukrajna ellen, Kína nem titkolt érdeke támogatni Oroszországot a konfliktus folytatásában, Irán és Észak-Korea készsége célirányosan élősködni az orosz agresszión, valamint az orosz propaganda jól látható hatása a világ számos részén.

"Annak ellenére, hogy belső berendezkedésükben gyakran eltérnek, összeköti őket a nemzetközi rend meggyengítése, a demokratikus országok iránti averzió és az a meggyőződés, hogy kíméletlenül és gyakran erővel védjék saját állítólagos, nem ritkán teljesen másodlagos igényeiket és érdekeiket" – jelentette ki Petr Pavel.

A cseh politikus alapvető fontosságúnak mondta, hogy a demokratikus országok közössége fenntartsa a közös lépésekbe és a nemzetközi normákba vetett bizalmat. Az európai biztonság legégetőbb kérdését az elnök szerint hosszú távon az Oroszországból érkező különféle fenyegetések jelentik. "Oroszország elutasító álláspontja az Ukrajna elleni agresszió befejezéséről egyre inkább azt bizonyítja, hogy nemcsak valamiféle téves számításról van szó, hanem ez része egy mélyebb logikának és egy hosszú távú stratégiának" – jegyezte meg a cseh államfő.

Kulcsfontosságú lesz – mutatott rá a diplomaták előtt elmondott beszédében Petr Pavel -, hogy a nemzetközi közösségnek együttes nyomással sikerüljön hozzájárulnia a gyilkolás megállításához, megbízható garanciákat nyújtva Ukrajnának, hogy az orosz támadás nem fog megismétlődni és egy olyan békét támogatni, amely nem lesz a durva erő következménye, illetve az agresszornak adott ajándék.

Ukrajna jövője az Európai Unióban van, és Csehország kész támogatni Ukrajnát ezen az úton. "A legfőbb felelősség azonban Ukrajnáé, hogy ne ismételje meg azokat a hibákat, amelyek veszélyeztethetnék európai jövőjét" – húzta alá a cseh köztársasági elnök.

(MTI)