Merz szerint elhúzódhat a háború

A német kancellár az ukrajnai háború elhúzódására számít - Friedrich Merz erről a ZDF német közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában beszélt vasárnap.

"Magamban felkészülök arra, hogy ez a háború még sokáig tarthat" - hangoztatta a német kancellár, mondván: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget. "Vagy az egyik fél katonai vereségével a másik ellen, jelenleg ezt sem Oroszország, sem Ukrajna esetében nem látom. Vagy pedig gazdasági, illetve katonai kimerültség révén. De jelenleg ezt sem látom egyik oldalon sem" - tette hozzá.

Mint mondta, jelenleg intenzív diplomáciai kezdeményezésekkel próbálják a háborút minél hamarabb befejezni, "de biztosan nem Ukrajna kapitulációjának árán". Ezt azzal indokolta, hogy egy újabb ország következne Ukrajna kapitulációja esetén. "Aztán holnapután mi következnénk. Ez nem opció" - fűzte hozzá.

Merz mindamellett visszautasította a német békefenntartók ukrajnai telepítésével kapcsolatos találgatásokat. "Jelen helyzetben senki sem beszél szárazföldi csapatokról Ukrajnában" - mondta. A nyugati szövetségesek biztonsági garanciákról tárgyalnak egy esetleges fegyverszünet esetére. "Az első számú prioritás az ukrán hadsereg támogatása, hogy tartósan meg tudja védeni az országot" - húzta alá. Kiemelte, hogy most ezen fáradoznak. Sok más kérdés akkor válik relevánssá, ha megegyezés születik Oroszországgal - tette hozzá.

Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy Ukrajnának meg kell őriznie függetlenségét és szövetségesi kapcsolatai megválasztásának szabadságát.

A német kancellár egyben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokat mindenképpen be kell vonni a rendezésbe, és sürgette, hogy az orosz-ukrán csúcstalálkozó elmaradása miatt Washington fogadjon el további szankciókat Moszkva ellen.

(MTI)