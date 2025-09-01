Háború, Külföld :: 2025. szeptember 1. 09:08 ::

Letartóztatták az ukrán parlament volt elnökének feltételezett gyilkosát

Letartóztattak egy személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy szombaton Lviv városában lelőtte Andrij Parubij volt ukrán parlamenti elnököt - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap éjszaka Telegram csatornáján.

A gyanúsított személyéről vagy a gyilkosság indítékáról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, de Volodimir Zelenszkij közlése szerint a gyanúsított már előzetes vallomást tett.

Az ukrán államfő jelezte továbbá, hogy "a szükséges nyomozati intézkedések folyamatban vannak", illetve utasítást adott, hogy "a rendelkezésre álló információkat tegyék nyilvánossá."

Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió törvényhozója volt, aktívan részt vett a 2014-ben a kijevi Függetlenség terén ("a Majdanon") tartott tüntetéseken. Andrij Parubij 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt.

(MTI)