Háború :: 2026. március 30. 09:52 ::

Trump szívesen "elvenné" Irán olaját

Donald Trump amerikai elnök a Financial Timesnak adott interjúban azt mondta, legszívesebben "elvenné" Irán olaját, és nem zárta ki az ország fő exportcsomópontjának számító Kharg-sziget elfoglalását sem.

Trump szerint "sok lehetőség" áll az Egyesült Államok előtt, és elképzelhető a Perzsa-öbölben fekvő sziget megszállása, amelyen keresztül Irán olajexportjának mintegy 90 százaléka halad át. Hozzátette: egy ilyen lépés tartós katonai jelenlétet igényelne. Az elnök úgy vélekedett, hogy az iráni védelem a szigeten gyenge, és azt az amerikai erők "nagyon könnyen" elfoglalhatnák.

Trump az interjúban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok eddig mintegy 13 ezer célpontot támadott Iránban, és "még körülbelül 3000 célpont" maradt hátra. Egyúttal jelezte, hogy a pakisztáni közvetítéssel zajló közvetett amerikai-iráni tárgyalások előrehaladást mutatnak, és egy megállapodás "viszonylag gyorsan" létrejöhet.

Az amerikai Középső Parancsnokság szombaton bejelentette, hogy több mint 3500 katona, köztük 2500 tengerészgyalogos érkezett a Közel-Keletre.

Washington új határidőt szabott Teheránnak a háború lezárását célzó egyezség elfogadására; ennek lejárta után az Egyesült Államok további csapásokat helyezett kilátásba az iráni energiaszektor ellen.

(MTI)