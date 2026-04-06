Háború, Külföld :: 2026. április 6. 17:58 ::

Rakétagyárakra mért csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Műveleti-harcászati rakéták vezérlőrendszereit és alkatrészeit gyártó üzemekre, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló energetikai infrastruktúrára, valamint a repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművek tárolásának és összeszerelésének helyszíneire mért légi-, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1210 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagraktárt, 17 páncélozott harcjárművet, 12 irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, két Neptun és egy Neptun-MD típusú nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 693 repülőgép típusú drónt és négy tengeri drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Novorosszijszk kikötővárosban 10 civil, köztük három kiskorú megsebesült, amikor pilóta nélküli repülőszerkezet roncsai zuhantak egy lakóházra. Két gyermeket Krasznodarba szállítottak át kórházi kezelésre.

A támadás célpontja az orosz-kazah-amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) novoroszijszki átrakodó komplexuma volt. Az orosz védelmi minisztérium szerint négy kőolajtermék-tartály kigyulladt.

A luhanszki régióban található Belorecsenszkaja bányában 41 bányász rekedt órákra a föld alatt, miután ukrán csapás érte az üzem elektromos alállomását. Az embereket végül épségben kimenekítették.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy 52 éves, nyugat-ukrajnai születésű orosz állampolgárt, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából terrortámadásra készült a kurszki régió egyik magas rangú tisztségviselője ellen. A férfit akkor fogták el, amikor a robbanószerkezetet, amelyet a merénylethez szándékozott felhasználni, elővette rejtekhelyéről.

A gyanúsított ellen, aki maga kezdeményezte a kapcsolatfelvételt az ukrán szolgálattal, egyebek között hazaárulás és terrorizmus címén indítottak büntetőeljárást.

Kurszk megye előző kormányzóját, Alekszandr Szmirnovot hétfőn 14 évi fegyházra és 400 millió rubel (mintegy 1 milliárd 652 millió forint) bírságra ítélték megvesztegetés elfogadása miatt. A volt tisztségviselő egyebek között az Ukrajnával határos régió védelmi vonalait kiépítő cégtől is kapott kenőpénzt.

(MTI)