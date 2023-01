Publicisztika :: 2023. január 3. 08:24 ::

A Fidesz nem nacionalista, de még csak nem is patrióta

A napokban jelent meg egy kiváló tanulmány olvasónk tollából, aki az ún. polgári nacionalizmus és a népi nacionalizmus közötti különbségeket vette górcső alá, és lám, az élet aláhúzta sorainak jelentőségét, ugyanis nemrég kürtölték világgá, hogy Győzike hivatalosan is belépett a Fideszbe.



Félreértés ne essék, ez jóval több annál, minthogy egy magyar állampolgár, bírjon is az bármilyen származással, belép egy Magyarországon bejegyzett pártba. Nem. Ahogyan Orbán Viktor Kis Grofóval készített közös fotója sem csak annyiról szólt, hogy egy "zenész" (eleve az ő esetében kétséges, lehet-e ezt használni) mellett áll.

Itt kőkemény etnikai alapú üzeneteket fogalmaz meg a fideszes propagandagyár: a cigány etnikum a magyar nemzet elválaszthatatlan és szerves része - rejtett erőforrások, ugyebár.

Kétségtelen, jogos közbevetés lehet akár, hogy hol az éles határvonal, hogy ki tekinthető magyarnak és ki nem, főként annak tükrében, hogy a Kárpát-medence igencsak vegyes képet mutat, az itt élő népek keveredtek egymással. De mielőtt megelégednénk ezzel a leegyszerűsítő magyarázattal, erre azt tudnám mondani, hogy ha felmegyünk a felhők közé, és megpróbáljuk szétválasztani, honnan kezdődnek a viharfelhők és honnan azok, amelyekből nem várható eső, bizonyos, gondban lennénk. De ha lemegyünk, és a talajszinttől nézzük, pofonegyszerű lesz megállapítani, hol húzódik a határvonal a kék ég és a borult ég között.

Valahogy érdemes ezt a logikát alkalmaznunk erre is. S hozzáfűzni, nem kell antropológusnak lennünk ahhoz, hogy megállapítsuk, az európai népek közötti keveredés nagyon nem ugyanaz, mint amikor európai és Európán kívüli népek keverednek. Itt az európai természetesen nem kizárólag földrajzi fogalom, és ezzel már ki is ütöttök az "aduászt" azok kezéből, kik azzal jönnének, "de hát a cigányok is itt élnek már 600 éve, tehát Európában". Hát éppen ez az! Ha az integráció nagy tömegeiben azóta sem sikerült, akkor biztos, hogy a többségi társadalom "készülékében" van a hiba?

De visszatérve arra, ki a magyar, természetesen érvényesek még azok a megállapítások is, hogy nemcsak az fontos, minek tartja magát, hanem, hogy vállalja-e a sorsközösséget ezzel a nemzettel jóban és rosszban. Éppen tegnapelőtt volt Petőfi Sándor születésének évfordulója, aki szláv felmenőkkel bírt, s ugyan ki tagadhatná, hogy ízig-vérig magyar volt? Senki.

De amikor olyan cigány közéleti szereplőket látunk, hogy kvázi ők abból akarnak megélni, hogy cigányok (és itt már nem csak Győzikére gondolunk), és olyan bűnözői köröket, akik uszítanak etnikai alapon a magyarság ellen (például Száva Vince), és faji alapú szeparatizmust hirdetnek (Opre Roma párt), akkor ki az a bolondos álmodozó, aki ezeket magyarnak tartaná? Hiszen ők maguk sem tartják magukat annak! Attól még, hogy - úgy ahogy - tudnak magyarul, még nem magyarok.

S ezt az egészet mintegy keretbe foglalva, a hazánkban tomboló cigánybűnözést szőnyeg alá söpörve ezek a PR-akciók arra valók a Fidesz részéről, hogy átfesse a valóságot. Soha nem fogadhatjuk el ezt. A Fidesz se nem valódi nacionalista, se nem patrióta párt. Nyilván ami jó és támogatandó részükről, azt lehet támogatni, de ideje lenne végre sokaknak felhagyni a vágyvezérelt, teljesen érzelmi alapú hozzáállással.

Lantos János - Kuruc.info