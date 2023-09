Publicisztika :: 2023. szeptember 4. 22:37 ::

"Le fogsz lőni?"

Korai még megmondani, hogy az augusztus 24-én, amerikai rendőrök által lelőtt Ta'Kiya Young a „következő” George Floyd lesz-e, de minden komoly esély megvan rá. Sőt, bizonyos szempontból még jobb alany is, mint az egykori drogos, ugyanis jelen állás szerint nincs annyi a számláján, mint Floydnak volt korábban. „Csak” alkoholt lopott a közeli boltból – pontosabban ezzel gyanúsítják, amit ügyvédje nem felejtett el számtalanszor kihangsúlyozni – és boldogan éltek 100 tagot számláló családjával. Utóbbi persze túlzás, de beszédes, hogy 21 éves létére éppen a harmadik gyerekét várta, és ha a rendelkezésre álló adatok alapján jól számolom, az elsőt 15 évesen ellette a világra. Persze az ilyesmi végül is megeshet, de valahogy mindig ezeknek van nagy családja, 6 millió gyereke huszonéves korukra, stb. Na, de lépjünk tovább.



A barátok és családtagok Young nagymamájának otthonánál gyűltek össze, hogy virrasztással és gyertyagyújtással emlékezzenek a 21 éves nőre és meg nem született gyerekére. Persze az egyikükben sem merült fel, hogy nem kellett volna alkoholt lopni, vagy együtt kellett volna működni a rendőrséggel (fotó: AP / Daily Mail)

George Floyd halála óta eltelt három év, ami radikális változások terén sok idő. A csupán protokoll szerint eljárt rendőrök börtönben ülnek, s noha a rendőrség erodálása talán nem sikerült olyan mértékben, ahogy azt tervezték, a drogos halála óta a légkör egyértelműen és visszafordíthatatlanul megváltozott.

Nyilván nem kell ecsetelni, hogy az Egyesült Államok etnikai helyzete időzített bomba. Abban a formában, ahogyan mi elképzeljük a restaurációt, vagy a negatív tendenciák visszaszorítását, szinte bizonyos, hogy nem lesz változás, meg hát ugye rengeteg fehér ember felfogása és gondolkodásmódja is megváltozott már, így nem csak etnikai tényezők a kerékkötői ennek. Viszont az elmúlt években végbemenő változások miatt a feketék – vagy akár más rasszbéli elemek is – egész egyszerűen még inkább felbátorodtak, Young is ahelyett, hogy kiszállt volna az autóból, mikor a rendőrség felszólította erre, nagyképűen csak annyit mondott, „le fogsz lőni?” (már előre látom, hogy ebből a mondatból micsoda áldozatépítést lehet generálni). Ez a szélsőségesen lenéző és extrém módon individualista, az alapvető normákat sem betartó viselkedés immáron azon generáció sajátja, melyet a 21. század és az emberi jogi mozgalmak közösen termeltek ki magukból.

Young családja szerint elkerülhető lett volna a haláleset. Igen, valóban az lett volna, csak ők nem pontosan ugyanúgy értik ezt, ahogy mi. Ők arra alapozva, hogy „tisztes családanya” volt és terhes, már eleve felmentik minden alól, az, hogy lopott-e, meg ahogyan a rendőrökkel viselkedett, igazából nem is érdekli őket – meg azokat sem, akik virrasztanak érte, vagy fel vannak háborodva. Ellenben, ha követte volna a rendőrök kérését, amit ilyenkor mindenhol a világon tenni kell, szintén elkerülhető lett volna az egész. Ha lopott, beismeri, kap egy enyhe büntetést, aztán mindenki megy a dolgára. Ha meg nem, amit persze az őt védők meg is előlegeznek neki, akkor meg beszélni sincs miről. Kiszáll, ellenőrzik, majd megy haza.

Young pökhendi viselkedése azonban az életébe került, a korábban Floydot védő deklasszálódott, vagy szimplán csak rosszindulatú, unatkozó tömeg pedig ismét ikont szeretne faragni olyasvalakiből, aki egyáltalán nem meríti ki ennek a definícióját semmilyen mértékben.

Persze annak is jó oka van, hogy az ohiói hatóságok nem hozták nyilvánosságra az érintett rendőrök adatait. Noha fizetett szabadságon vannak, és a vizsgálat folyamatban van, borítékolható, hogy az anonimitás megszűnése esetén elsöpörné őket a népharag ítélettől függetlenül. Egyre nehezebb a rendőrség dolga, miközben a bűnözés nem csökken, hanem nő. Ilyen nyomás alatt pedig elképesztően nehéz dolgozni, beszéljünk az élet bármelyik területéről. De hát a felforgatók célja pontosan ez, hogy eljöjjön a nap, amikor már nem leszünk képesek minimális szinten sem rendet tartani.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info