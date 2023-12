Publicisztika, Anyaország :: 2023. december 28. 17:46 ::

A 14-18 éves hazai korosztály és a készpénz viszonya

Idén októberben írtam Lena Petrova pénzügyi és befektetési szakember remek videója nyomán egy cikket, kvázi összefoglalót arról az ausztrál tervről, miszerint minél hamarabb kivezetik a készpénzt a gazdasági vérkeringésből. Az idő és a generációk folyamatos "cserélődése" nyomán nem minden alapot nélkülözve gondolná az ember, hogy minél fiatalabb valaki, annál inkább utasítja el olyan "ósdi" eszközök használatát, mint például a készpénz. Jó eséllyel erre a feltevésre azok a körök is alapoznak, akik már nagyon szeretnék digitalizálni még az ember álmait is, csakhogy – legalábbis a készpénz esetében – ez az elutasítás nem állja meg a helyét.



Illusztráció: Getty Images

Persze azért nem ennyire optimális a helyzet. Törvényszerűen egyre növekszik azon fiatalok száma, akik körében kiemelten hódít valamelyik elektronikus fizetési megoldás, de meglepő módon a 14-18 éves korosztály körében töretlenül megállja a helyét a készpénz is, ami a népszerűségi rátát illeti – derül ki a K&H kutatásából , amely a 14-18 évesek pénzügyi szokásaira volt kíváncsi.

A banki kapcsolattal és megtakarítással vagy valamilyen bevétellel rendelkező fiatalok majdnem harmada (!) használ minden esetben – vagy a legtöbb esetben – készpénzt, ha fizetésre kerül a sor, 30 százalékuk fele-fele arányban osztja ezt meg elektronikus módszerekkel, 39 százalékuk pedig inkább a digitális utat választja (ezen halmazon belül 42 százalék bankkártyát használ, 25 százalékuk okostelefont, a maradék pedig mindkettőt egyformán). Tekintve, hogy mennyire mélyen áthatja a digitalizáció ezen korosztály életét, ez a nagyjából egy súlyú, háromféle eredmény igencsak a meglepő kategóriába tartozik.

Eztán a K&H információbiztonságért felelős vezetője az elektronikus vásárlásoknál történő óvatosság fontosságáról beszélt, valamint, hogy a biztonságos fizetést a fiataloknál is tudatosítani kell, mert egyre több a csaló. Fontos szempont ez is, ám nekünk most mégsem ez a lényeg.

Nem feltétlenül kell a hír hallatán pezsgőt bontanunk, de a felmérés alapján joggal gondolhatjuk, hogy a körülmények ellenére a magyar társadalom egyik legfiatalabb korosztályában jóval mélyebben gyökerezik a készpénzbe fektetett "biztonságérzet", amely egyrészt feltételezhet némi egészséges szkepticizmust a teljes digitalizációval szemben, illetőleg a kiegyensúlyozottság fontosságát, magyarul, hogy a digitalizáció oltárán ne tűnjön el egy olyan dolog, mint a készpénz.

Természetesen önmagában ez nem kell hogy érdekelje a valódi döntéshozókat, de legalább elmondhatjuk, hogy van némi fenntartás a teljes digitalizációval szemben, amellett, hogy természetesen nem vetjük el annak vívmányait sem, például a bankkártyás fizetés sok esetben megkönnyíti a mindennapjainkat.

Valószínűleg ezt az arany középutat tartja járhatónak a 14-18 éves korosztály nagy része, de közrejátszhat az is, hogy a magyar fiatalok döntő többsége kap otthonról zsebpénz, átlagosan 22 ezer forintot – derül ki ugyanebből a felmérésből. Az ösztöndíjjal ellentétben (amely átlagot nézve nevetséges összeg, 29122 forint) a zsebpénzt szinte minden esetben készpénzben kaphatják a szülőktől, tehát ez is oka lehet a készpénz iránti viszonylagos ragaszkodásnak.

A korábban említett ausztrál példa nyilván nem az egyetlen kísérlet lesz a készpénz végleges visszaszorítására, kiiktatására, ám ahogy a mellékelt ábra mutatja, a legifjabbaknál sem jár kéz a kézben a digitális lehetőségek használata a "régi módszerek" teljes elvetésével – fizetési szokások terén legalábbis biztosan nem. Hogy ez milyen irányba terelődik a jövőben – például, hogy mekkora támogatottságot tudhat majd maga mögött a készpénzvédelem – természetesen az elkövetkezendő évek rejtélye, azonban a felmérés eredményei bizakodásra adhatnak okot.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info