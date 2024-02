Publicisztika, LMBTQP+ :: 2024. február 15. 17:34 ::

"Sokszínű" tiltakozás

Alighanem nincs olyan ember Magyarországon, aki legalább csak érintőlegesen ne hallott volna a február elején kipattant pedofilbotrányról. Noha Novák Katalin és Varga Judit azóta lemondani kényszerült, a szálak egyértelműen tovább vezetnek, az emberek szinte kollektíven felháborodtak, a NER széke pedig 2010 óta talán most először remegett meg úgy igazán. Ezzel együtt pedig azt is megtudtuk, mennyi beteg állat él közöttünk.



Osváth Zsolt azóta "férjhez ment", és gyerekeket szeretne szépre-jóra nevelni

Ahogy az lenni szokott ilyen esetben, boldog-boldogtalan kifejti a véleményét, olyanok is, akiknek nem kellene. Akik a Mi Hazánk Mozgalom keddi fáklyás felvonulásán „ellentüntetőként” még irritálóan ordítozták a „gyűlölet nem oké” és a „sem pedofília, sem homofóbia” rigmusokat, holnap bizonyára a tömeget szaporítják majd a balliberálisok pénteki demonstrációján a Hősök terén.

A Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért névre hallgató rendezvény egy régi, olyan utolsó recept szerint zajlik majd, amely még lélegeztetőn tarthatja az amúgy már levitézlett baloldali pártokat. Pártok népszerűsítése, pártzászlók használata tilos, azonban az influenszereket és közéleti tartalomgyártókat tömörítő vendéglista előre megsúgja nekünk, nagyjából mire lehet számítani pénteken. Előny számukra, hogy olyan személyekről van szó, akik rendszeresen együtt is dolgoznak, érdekesség azonban, hogy ezúttal még csak ellenzéki aktivisták sem lépnek fel – legalábbis eddig úgy tűnik – a demonstráción.

A műsorvezető a Partizánról ismert Gulyás Márton, a „pártpolitikától mentes” rendezvénnyel kapcsolatban pedig reméli , hogy „sokszínű tömeg” lesz majd jelen. Részt vesz a megmozduláson Osváth Zsolt is, aki már legalább háromszor „felhagyott” a közéleti tevékenységgel, és arról volt szó, hogy „külföldre távozik”, most mégis itt van, és amellett, hogy K. Endrét helyesen „féregnek” nevezi, valamiért szükségnek érezte, hogy a katolicizmust is idekeverje, hiszen ahogy korábban írta, „elkövethetsz bármit, ha jön a pápa, Katám megkegyelmez”.



Fotó: Osváth Instagram-oldala

A jelenség azért veszélyes, mert miközben féligazságokat tartalmaz, belekever olyan dolgokat, melyeknek az adott szituációhoz semmi közük. Persze nem kizárólag Osváth mondandójára igaz ez, hanem az egész rendezvényre. A „gyermekvédelem” zászlaja alatt egyrészt megpróbálják helyreállítani a balliberális pártok a megfeslett renoméjukat, ráadásul mindezt úgy, hogy a „politikai semlegesség” miatt egy szalmaszálat nem kell keresztbe tenniük, de mindenki mérget vehet rá, hogy sok ismerős „magánember” tűnik majd fel a tömegben egészen „véletlenül”. Másrészt, látva a konkrét szervezőket, borítékolható, hogy a „nemet a gyűlöletkeltésre” címszóval az ellen is tiltakoznak majd, hogy a szélsőjobboldal „egybemossa a pedofíliát és a homoszexualitást”.

Persze már sokszor tárgyalt tanulmányok alapján tudjuk, hogy a pedofília és a homoszexualitás között komoly átfedés van, utóbbi terjedésében pedig az az LMBTQ-lobbi érdekelt, mellyel rokonszenvezik a pénteki fellépők egy nem elhanyagolható része is. Ennek fényében pedig érthetőbbé válik, miért is olyan fontos nekik a kiállás, hiszen nem kockáztathatják meg, hogy a szivárványos mázat holmi gyermekrontás árnyékolja be, az LMBTQ-törekvések pedig a magyar társadalom haragjának kereszttüzébe kerüljenek. Utóbbi még a megunt baloldali politikusok renoméjának helyreállításánál is ezerszer fontosabb, ezért is a „politikamentes vonal”, mellyel lényegében így két legyet ütnek egy csapásra. Viszont fontos kihangsúlyozni, hogy a politikamentesség nem egyenlő a világnézetmentességgel.

Egyébként az globálisan is kirajzolódik, hogy az LMBTQ színterén a pedofília az egyértelmű vörös vonal abban az értelemben, hogy ez maradt az egyetlen olyan szexuális aberráció, melyre mind a napig 1000-ből 999 felháborodik, a maradék 1 meg pedofil. Mindez azt jelenti, hogy a pedofíliát még a globális LMBTQ-lobbi sem vállalja fel frontálisan, s annak ellenére, hogy vannak köreikben, akik elfogadhatónak tartják, ezek jobbára mellékvonalon tevékenykednek. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a lobbinak a gyermekek egészséges fejlődése a fontos, de a közfelháborodás miatt az eddig elért „eredményeiket” kockáztathatják ezzel, így a „márkanév” tisztán tartása fontos feladat.

Nincs kétségem afelől, hogy a pénteki demonstrációra olyan emberek is kilátogatnak majd, akiknek tényleg a gyermekek hathatósabb védelme a fontos, sőt, még a részt vevő online tartalomgyártók és influenszerek között is biztosan vannak ilyenek, ám itt az ideje belátni, hogy a Fidesz mellett a már számtalanszor leszerepelt balliberális oldal sem alkalmas a gyermekvédelemre, kiváltképp, hogy társutasként érkezik velük az LMBTQ-lobbi, melynek kiemelt felelőssége van abban, hogy a világ idáig süllyedt.

Ezzel párhuzamosan egyre többen látják át azt is, hogy a Fidesz mézes-mázos ígéretei meg is maradnak ígéretek szintjén, a nemzeti színekbe csomagolt termékeiket pedig egyre nehezebb lesz eladni azon a bizonyos politikai piacon. Egyre inkább megnyílik tehát az út egy valódi nemzeti alternatíva előtt, és ahogy Toroczkai László Bicskén már megfogalmazta, a Mi Hazánk olyan alkotmánymódosításokat tervez, melyek valódi védelmet nyújtanak a gyermekek számára, és valódi büntetést adnak a pedofiloknak.

Ha pedig ez az első lépés sikerrel jár, folytatni kell a harcot az LMBTQ-propaganda minden formája ellen.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info