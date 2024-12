Publicisztika :: 2024. december 31. 20:13 ::

Harc az igazság oldalán - boldog új évet kívánunk olvasóinknak

Aki azt hitte volna, hogy a koronavírus-járvány búcsúzásával a világ visszatér a „régi” kerékvágásába, tévedett. Egyáltalán, mi az a „régi” kerékvágás? Előtte sem volt rózsás a helyzet, de aki úgy érezte, akkor fordult fel az életünk fenekestül, joggal hitte. De mindegy is. 2024-ben szinte nyoma sem volt a koronavírusnak, mégis annyi változás történt globális szinten, hogy összeszedni is nehéz egyetlen írásban.

Velünk maradt az orosz-ukrán és a közel-keleti háború, Európa talán soha nem volt annyira törpe, mint most, hamarosan visszatér Trump, pár nap alatt elűzték Szíria éléről Aszadot, Magyarország belpolitikai helyzete pedig többet változott az elmúlt 12 hónapban, mint előtte évekig.

Hirtelen ezeket jutottak eszembe, de nem kellene órákat gondolkodni további pontokon sem.

Globális tekintetben – különösen a háborúk nyomán – nincs túl sok fejlemény, aminek örülni lehet. Tőlünk keletre tovább folyik a testvérháború, de a Közel-Kelet szénája Izrael kvázi egyeduralmával még cudarabbul áll, ez pedig Trump beiktatásával egyértelműen csak rosszabbodni fog, hovatovább Irán – nyilatkozatai ellenére – egyértelműen nem képes ellensúlyozni a zsidó agressziót.

Magyarország szempontjából a társadalmi, gazdasági problémák tovább mélyültek, jelezvén, hogy a NER képtelen kezelni őket, belpolitikailag viszont átalakult a paletta. A DK kivételével az Országgyűlésben egész éves nyaralásukat álomfizetésért töltő balliberális ellenzéki pártok képviselői végleg biodíszletekké avanzsáltak, a modern kori magyar parlamentáris rendszer történetének egyik legunikálisabb mozzanatát megteremtve ezzel. Az általuk képviselt pártoknak ugyanis már akkora támogatása sincsen, mint a 2022-es országgyűlési választások előtt volt, ami azért röhejes, mert a parazita módjára létező „egyesült ellenzéki pártok” számos résztvevőjének már akkor sem volt túl sok. Nos, ez tovább apadt, így az Országgyűlésben számos olyan párt „képviseli” a választókat, akiknek semmilyen valós támogatottsága nincsen az országban. Ez a röhejes, tragikomikus helyzet 2026 tavaszáig – tehát még több mint egy évig – fennáll majd, és persze addig kapják a „képviselő urak és hölgyek” a zsíros fizetéseket is.

A „vadonban”, vagyis a Parlamenten kívüli magyar rögvalóságban közben már árad a Tisza, de sajnos a ciánnal mérgezett változata. Magyar Péterék a DK kivételével az összes baloldali pártot lenullázták, amit egyrészt öröm volt nézni, másrészt lesújtó, hogyan bízhatnak ennyien egy ízig-vérig NER-figura budai úrifiúban. Az ember pedig önkéntelenül elgondolkodik azon is egy ilyen helyzetben, hogy mégis mire számítson egy olyan társadalomtól, ahol a két legtámogatottabb párt a Fidesz, meg annak egy sajátos kinövése egyszemélyes majomparádéval.

Természetesen ezekre nem 2025-ben kapunk majd választ, illetve valamilyen formában de. Minden erőjelezés és a józan ész szerint is tovább gurul majd hazánk azon a bizonyos lejtőn, ebbe a halmazba pedig a gazdasági kérdésektől kezdve a cigánykérdésen át a vonatok késéséig mindent bele lehet pakolni. De ugye jól tudjuk, hogy az új hajnalt is sötétség előzi meg.



Fotó: Pixabay

Igen, eddig csak a negatívumokat világítottam meg. Egyrészt az embert, mind individuumot, el lehet, sőt, kötelező elkülöníteni a világ kegyetlen, külső zajától, a nagypolitikai tértől, így lehetett, és jövőre is lehet valakinek jó éve a fentebb említett tendenciák ellenére is (hála Istennek, 2024 nekem határozottan ilyen volt). De ha ragaszkodunk is a kollektív térhez, akkor is születtek sikerek magyarországi viszonylatban is.

Az önkormányzati választások során a Mi Hazánk vezette nemzeti ellenállás megszilárdította állásait, így felkészültebben várhatja a 2026-os országgyűlési megmérettetést, ráadásul még az EP-be is kijutott, igaz, egyetlen fővel. Nyilván ez még messze nem a győzelem kapuja, de részeredmények jó.

Világviszonylatban pedig a politikai elit restségének ellenére is úgy gondolom, hogy a világhódítók álarca hamarosan lehull majd, és egyre több ember fogja látni – a nagypolitika korrupt, filoszemita maszatolása ellenére is – az igazi, gonosz arcukat, melyet évszázados hazugságokkal maszkíroztak el, az igazság térhódítása pedig egy szép napon bukásukhoz vezet – akkor is, ha most úgy érezzük, erősebbek mint valaha.

Minden kedves olvasónknak boldog új esztendőt kívánok, hamarosan találkozunk 2025-ben, hiszen jövőre is folytatjuk missziónkat az igazság oldalán itt, a Kuruc.info portálon is.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Szerkesztőségünk boldog, szeretetteljes új esztendőt kíván minden olvasónknak, bajtársunknak és támogatónknak, gúnyhatárokon innen és túl!