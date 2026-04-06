Publicisztika, Extra :: 2026. április 6. 22:09 ::

Szeret büntetni az UEFA - persze csak keresztény jelképek esetében

Ahogy a legtöbb nemzetközi szervezet, úgy az UEFA sem arról híres, hogy patrióta, vagy úgy általában pártatlan álláspontra helyezkedne egy-egy kiemelt kérdés esetében, most sem történt ez másképpen.

Meglehetősen büntetgetős kedvében van az Európai Labdarúgó-szövetség, először a szerb Crvena zvezda csapatát vágta meg 90000 euróval, majd a LOSC Lille volt soron 83000 euróval.

Mi volt a „bűnük”? Előbbi egy ortodox keresztény ikont, Jézus Krisztus képét koreografálta meg egy focimeccsen „Vezessen minket a hitünk a győzelemre” felirattal, a Lille ultrái pedig egy Jeanne d’Arcot ábrázoló transzparenst helyeztek ki „Franciaország sosem hal meg” kísérőszöveggel.



Jézus ikonja piszkálta az UEFA szemét

Nem kell messze mennünk ahhoz, hogy tudjuk, mire megy ki a játék. Az LMBTQ-lobbit nem üldözi ilyen serényen az UEFA, pedig a két büntetést hivatalosan azért szabták ki, mert a szabályzatuk „tiltja bizonyos típusú politikai, ideológiai vagy vallási üzenetek közlését” (külön a kereszténységet nem merték kiemelni, de egyértelmű a szándék).

Noha az UEFA ragaszkodik hozzá, hogy ők bizony „minden esetben következetesek”, és ügyelnek arra, hogy a stadionok „semlegesek” maradjanak, és elkerüljék a feszültségeket, pont ezzel a kettős mércével keltenek felháborodást. A politikai, vallási, vagy világnézeti „aggályok” kivétel nélkül nemzeti, keresztény témakör esetén merülnek fel, bezzeg a „say no to rascism” és társai simán elférnek a nemzetközi bűnszervezet repertoárjában.



Ahogy a katolikus hősnő is

Felvetődik a kérdés, hogy az UEFA irányelveinek kettős mércéje mégis milyen „semlegességet” biztosít a standionokban? Ne feledjük, hogy a liberálisok által hangoztatott „értéksemlegesség” kizárólag az európai értékekre szokott vonatkozni, példának okáért a zsidó vallásra, vagy a zsidók által közvetített üzenetekre sosem.

Egy olyan nemzetközi szervezet, amely egy alapvetően keresztény kontinensen tiltja a keresztény ikonok, vagy a keresztény hősök ábrázolását focimeccseken, egyértelműen azt üzeni, hogy szembemennek az alapvető értékekkel.

Hiába bírnak mély kulturális jelentőséggel az ortodox ikonok Szerbiában, és hiába nemzeti hős Franciaországban Jeanne d’Arc, kaszát kapnak az UEFA-tól, miközben a teljesen életidegen, liberális lobbiszervezetek akadálytalanul garázdálkodnak a focimeccseken (is).

A labdarúgás a Föld talán legnépszerűbb sportja, és nem kell ahhoz nézni (én sem teszem), hogy tudjuk, éppen ezért a tömegek ugyanúgy befolyásolhatóak általa, mint a média vagy a filmipar által.

Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, milyen üzeneteket közvetítenek egy meccsen, ebbe pedig beletartoznak a transzparensek is.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info