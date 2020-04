Friss hírek, Koronavírus :: 2020. április 22. 18:05 ::

A Mi Hazánk a törlesztési moratórium kiterjesztését kéri

A kormány a veszélyhelyzetre való tekintettel törlesztési moratóriumot hirdetett és felfüggesztette az adóvégrehajtásokat és a kilakoltatásokat, ez utóbbit már pártunk is szorgalmazta az intézkedés bevezetése előtt. A Mi Hazánk Mozgalom a továbbiakban is kiáll a bajba jutott adósok mellett. Elvárjuk, hogy ne legyen szabad kezük abban a követeléskezelőknek, behajtó cégeknek, hogy a fizetési kötelezettségek felett önkényesen döntsenek a felfüggesztésről és azok szüneteléséről. Így ragaszkodunk ahhoz, hogy rájuk vonatkozólag is rendeljen el kötelező törlesztési moratóriumot, a letiltásokat és az inkasszókat pedig függessze fel a kormány a veszélyhelyzet idejére - írják közleményükben.

Felfoghatatlan számunkra, hogy a NAV által indított fizetésletiltásokat, inkasszókat a kormány felfüggesztette, ezzel mentesítve átmenetileg a fizetési kötelezettség alól azokat, akiket akár adócsalás miatt marasztaltak el, viszont az olyan hiteladósokat bünteti, akik nagyrészt önhibájukon kívül kerültek kritikus helyzetbe. A devizahitel-károsultak kifejezetten nagy elszenvedői lehetnek sajnos újra a veszélyhelyzetnek.

Ezen intézkedések hiányában a legkiszolgáltatottabb emberek kerülhetnek a kilakoltatáshoz vezető útra. Így pártunk kéri a kormányt, hogy ne az emberek kizsákmányolóit, ne a nemzet szorongatóit védjék, hanem a magyar emberek érdekét, és vezessék be mielőbb ezeket az intézkedéseket - írja Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk választókerületi elnöke.