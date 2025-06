Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. június 28. 16:14 ::

Ismét hülyét csinált magából a kormány: eddig nyugodtan vonulgathatnak illegálisan az aberráltak

Azt egyelőre túlzás lenne kijelenteni, hogy hatalmas tömeg van, de egyre többen érkeznek a felvonulásra. Feszültségnek nyoma sincs, az emberek többnyire a szeles időért hálásak - reménykednek a rajongók, például ez esetben a 24. /Frissülő összeállítás./

A gyülekezőt hivatalosan 14 órára hirdették meg, a menet 15 órakor indul majd a menetrend szerint.



Fotó: Rugli Tamás / 24

Igazi válogatott banda teszi még gyomorforgatóbbá az eseményt

A Budapest Pride teherautóján kívül még tizenhárom jármű vesz részt a meneten. A Marom / Auróra / Bánkitó / Szabad Terek közösen indított teherbiciklit, őket követi a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Refresher Magyarország szerelvénye, majd jön egy óriási szivárványos zászló.

A Műhely szórakoztató mobilja után a Momentum Mozgalom jön, őket követi a fairies zenekar (US), a Demokratikus Koalíció, az Amnesty International Magyarország, a Tilos Kulturális Alapítvány (Tilos Rádió), a Bianka Lujza, valamint az MSZP kamionja.

A Műegyetem előtti színpadon Chrismo szolgáltatja az zenét, de fellép a többi között Rainer-Micsinyei Nóra, színész, humorista, és Emma Rebel, és Mia Szösz drag queenek is.



Fotó: Rugli Tamás / 24

Szélsőjobb veszély is van

Még 14 óra előtt elkezdtek gyülekezni a ballib értelmezés szerint szélsőjobboldali (értsd: mindenki, aki nem élteti a fartúrást) ellentüntetők a Szabadság híd pesti hídfőjénél, a Fővám téren. A Mi Hazánk nagyjából 10-12 középkorú és idősebb férfival képviselteti magát, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsagi Mozgalom szintén hasonló létszámban.

Egy idős férfi kezében a 24 tudósítója „Mi Hazánk Siófok” feliratú zászlót látott, ez utalhat arra, hogy vidéki mozgósítás is történt (persze , ám hogy az akció mennyire lesz hatékony, csak később fog kiderülni.



Fotó: Kassai Zsigmond / 24

Van náluk egy nagyobb molinó is: „STOP LMBTQP”. A P arra vonatkozik, hogy a párt a pedofilokat szeretné összemosni a melegekkel, leszbikusokkal és transzneműekkel - ez már a Magyar Hang síránkozása, mert ők sem szeretnek tudomást venni a pedofíliát szexuális orinetációnak beállítani igyekvő kísérletekről (amit egyelőre nem polkorrekt nyíltan felvállalni), sem a gyerekeket szexualizáló nyugati "Pride"-okról.

Angolul is térítik a tisztátalanokat

Egy maroknyi ellentüntető (értsd: az illegális buzivonulás ellen tüntetők) bukkant fel a gyülekezők között. Egyikük angolul szónokol arról, hogy az itt megjelentek tisztátalanok, vétkesek. A szervezők megpróbálják őket odébb tessékelni, de nem tágítanak, mondván, közterületen állnak.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Kezdetben sokan körbe vették őket, de a legtöbben ott hagyják őket, nem akarják adni alájuk a lovat.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Szörnyű lenne, ha nem lehetne buzulni a Szabadság hídon

Novák Előd egyeztetett a rendőrökkel a Szabadság hídon, egyelőre annyi biztos, hogy teljesen lezárnák a hidat a menet érkezése előtt.

A Fővám térnél tudósítónk látott az egyik ellentüntetőn Übermensch feliratos pólót is, van SS-totenkopfos sapka, és egy fradista épp megcsodálta Novák Előd kocsiján az Árpád-sávos zászlót. A Mi Hazánk szimpatizánsai a hídpillér árnyékába húzódva méltatlankodnak azon, hogy tulajdonképpen van "Pride" - azonosította a Magyar Hang a náciveszélyt.

Orbánék szájhősködése pár franciát is idecsalt

A gyülekező tömegben a 24 tudósítói szóba elegyedtek pár francia fiatallal, akik párizsi és lyoni LMBTQP-szervezetek képviseletében érkeztek. Mint mondják, sok európai fővárosban "pride-oztak" már, de Budapesten most vannak először. Úgy érezték, idén itt a helyük, mert az Orbán-kormány fenyegeti az emberi jogokat. Szerintük, ha elég sok ember jön ki a menetre, akkor az védelmet jelent és keresztülhúzza a jogkorlátozó hatalom számítasait.



Ismerve Szájert és a többi fideszes aberráltat, nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy a Harcosok Klubjának egy élharcosáról van-e szó (fotó: Lukács Csaba / Magyar Hang)

A Mi Hazánk elkezdte a hídlezárást

Az LMBTQ-t a pedofíliával összemosó molinók mellett egy hazafias “This Is Sparta” felirat is feltűnt - hisztizik buzipropagandáért mindig is kiálló 24.

Novák Előd egyébként volán mögé ült, és vezényletével a kocsisor felaraszolt a Szabadság hídra.

Kommunisták és cigányok

Az illegális rendezvényen az „LMBT-embereken” kívül sokan mások is megjelentek. A tömegben látni jó pár antifasisztát, sőt, nyíltan kommunista elemet is.



Fotó: Magyar Jelen

Az igazán sokszínű gárdát a cigányság képviselői tették teljessé, akik szintén megjelentek, hogy támogatásukról biztosítsák az illegális felvonulókat.



Fotó: Magyar Jelen



Fotó: Magyar Jelen



Fotó: Magyar Jelen



Fotó: Magyar Jelen

És a terroristabarátok

A felvonulók között vannak a magát nőnek képzelő, magyarverő antifasiszta Ravi Trux hívei is, akiknek a jelek szerint nem igazán tetszik, hogy a gyáva terrorista marad a börtönben.



Fotó: Magyar Jelen

"Szomorú, hogy a szélsőjobbosoknál van több magyar zászló"

A szivárványos és EU-s zászlók közepette feltűnt egy magyar zászló is a tömegben. Az azt tartó férfinél érdeklődött a 24 munkatársa a "teljesen természetes, mégis kirívó" választás okáról, mire azt felelte:

Miért ne lenne itt a helye a magyar zaszlónak is? Hiszen mind magyarok vagyunk.



Fotó: Jankovics Márton / 24

Mint mondja, idefele már egy szervező is megkerdezte tőle, biztos jó rendezvényre érkezett-e, de szerinte önmagában szomorú, hogy a hídra igyekvő "szélsőjobbosoknál" van több magyar zászló, mint a meneten, ezt ugyanis nem lehet kisajátítani. Ő amúgy idén jött ki először a "Pride"-ra, aminek több céljával nem is feltétlenül ért egyet, azt viszont mélységesen ellenzi, hogy betiltsák.

"A Fidesz feladta a normalitás védelmét, hülyét csináltak magukból"

Novák Előd azt mondta, a törvény nevében zárták le a Szabadság hidat a Pride elől. Elvárják, hogy a többi hidat a rendőrség zárja le, mivel oda nem fogadták el a területfoglalásukat.

A Fidesz feladta a normalitás védelmét, hülyét csináltak magukból

– mondta.

Arról is beszélt, hogy a kormánynál megfutamodtak a nyomorult deviánsok elől, letérdeltek a homoszexuálisok előtt.

A Pride felvonulás szerinte jogerősen betiltott esemény: elvárják, hogy az aberráltakat igazoltassák és ne engedjék rá a mi hazánkos eseményre. Nem követelnek vízágyút, sem gumibotot. “Bár néhány perverz talán élvezné is” – tette hozzá.

Azt ígérte, erőszakot nem fognak alkalmazni: passzív ellenállást folytatnak.

A Károly körutat is átjátszották a buziknak

Nem sokkal fél 3 után Pintér rendőrei fejet hajtottak az illegálisan összeverődött demonstrálók akarata előtt, és lezárták a Károly körutat, hogy a nem engedélyezett felvonulást zavartalanul megtarthassák a lobbi képviselői. Íme, a kétharmaddal kormányzó Orbán-kormány 15. éve.

Mint kiderült, a rendőrség egyetlen épületet őriz, de azt kiemelt jelenléttel: a Dohány utcai zsinagógát.



Fotó: Magyar Jelen

Egyetemi docens provokált a HVIM rendezvényén

A HVIM eseményén Gulyás Miklós fotóművész és a MOME egyetemi docense szerette volna lefotózni az esemény főszervezőjét, aki nyomatékosan felszólította őt arra, hogy ne fotózzon. Ő ennek nem akart eleget tenni, így heves szóváltásba, majd lökdösődésbe keveredett.



Gulyás Miklós, a MOME egyetemi docense rendőrök társaságában (fotó: Tövissi Bence / Index)

A helyzetnek végül a rendőrök vetettek véget, akik szerint a szervezőknek joguk van kitiltani eseményükről a fotóst, aki így kénytelen volt odébb állni.



Hidat lezáró mi hazánkosok (fotó: Magyar Jelen)



Fotó: Magyar Jelen

Pár perc késéssel indulhattak is betiltotték

Néhány perccel 3 óra után megindult az illegális “Pride” vonulás.



Fotó: Magyar Jelen

A rendőrök az Astoriánál lezárták a Múzeum körutat, így kérdéssé vált, hogy átengedik-e az illegális menetet, vagy pedig a vonulók a rendőröket kikerülve jobbra fordulnak, és az Erzsébet híd felé veszik az irányt.



Fotó: Magyar Jelen

A rendőrök átmentek az úton, és egyelőre elállják a felvonulók előtt az utat. Nagy kérdés, mi fog most történni.



Fotó: Magyar Jelen

Jámbor András antifasiszta országgyűlési képviselő is megjelent a vonuláson, a Magyar Jelen riporterének sikerült mikrofonvégre kapnia.

Lezárták az Erzsébet hidat

A Ferenciek terénél rendőrök biztosítják a Pride új útvonalát. Az utat és az Erzsébet hidat lezárták az autósforgalom elől.

A vonaglásszervezők 50 ezres tömegről beszélnek

Az első vonulók most érték a Ferenciek terét, de van még aki egy lépést sem tett és még a Deák téren áll. A szervezők 50 ezer emberről beszélnek.

A rendőrök se tudják, miért csak a buzik vonulhatnak járművekkel

Minden hadititkot nem árulok el - válaszolta Novák Előd a 24.hu kérdésére, mi lesz, ha nem erre jön a "Pride".

Egyelőre azt akarják elérni, hogy a rendőrség nyissa meg az utat az Astoriára. Erre a rendőrök nem hajlandóak.



Fotó: Tompos Ádám / Magyar Hang

Belehallgattak Novák beszélgetésébe a rendőrséggel: a hatóságok nem engedik, hogy “dinamikusan meginduljanak”, miközben az autóikat a hídon hagyják.

A rendőrök közölték, hogy autókkal nem mehetnek utánuk, maximum gyalog. A rendőrök arra nem tudtak választ adni, miért vonulhatnak a homokosok és barátaik kamionokkal, miközben ők nem mehetnek autókkal. Nem tudták meg azt sem, milyen irányba halad a Pride.

Tehát egyelőre azt próbálják kitalálni, hogyan tudnának keresztbe tenni az illegális menetnek, de nem jutottak dűlőre.

A Szabadság hidat sikerült megvédeni

Változik a menetrend, egyelőre nem tudni, milyen útvonalon jut el a köcsögmenet a Műegyetemig. A "Pride"-kamion ráfordult a Kossuth Lajos utcára, mögötte a résztvevők is. A szervezők egyelőre nem tudják megmondani, pontosan milyen útvonalon megyünk tovább.



Fotó: Mohos Márton / 24

Novák Előd szerint megfutamodott a "Pride", mivel nem feléjük megy a menet, hanem az Erzsébet hídon halad át Budára.



Fotó: Mohos Márton / 24

Nem működnek együtt a buzik a rendőrséggel, hát ez van...

A megtiltott gyűlés szervezői nem működnek együtt a rendőrséggel - írta a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A BRFK szombat délutáni közleménye szerint a gyülekezés helyszínén a közúti és gyalogosforgalom kaotikus. A meghirdetett vonulás valós útvonala bizonytalan, a Kiskörút forgalma megbénult.



Fotó: Mohos Márton / 24

A rendőrség mindent elkövet annak érdekében, hogy az érintett útszakaszon a biztonságos közlekedést biztosítsa - tették hozzá.

(Kuruc.info - 24 - Magyar Hang - Magyar Jelen - Index - MTI nyomán)