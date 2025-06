LMBTQP+, Publicisztika :: 2025. június 29. 16:59 ::

A "mesterterv"

A tegnapi szivárványos menet után nagyjából kétféle ember létezik az országban az elvakult fideszeseket leszámítva, amelyek halmaza egyre inkább zsugorodik. Az, aki azért akarja, hogy távozzon a NER a hatalomból, mert képtelenek normális, következetes kormányzásra és a jobboldal képviseletére, illetve azok, akik globális érdekek mentén akarják a hatalomváltást.

Mivel tegnap Orbán megteremtette Magyarország történet legnagyobb Pride-eseményét – „tiltásból” – egyrészt a kormányellenes hangulat is magasabb fokra hágott, másrészt az LMBTQ-lobbi is új erőre kapott.

A kormányellenes hangulat érzékelhető tehát a valódi jobboldal, és a globalista baloldal felől egyaránt. És maga a lobbi? Hirtelen ennyi ember lett – hogy egy régi, Cool Head Klan klasszikussal éljek – „buzibarát”, vagy sokan „csak” be akartak inteni a NER-nek? Igazából részükről mindegy, ami az LMBTQ-lobbi legkényelmesebb, szó szerinti melegágya.



Mindenki "megköszönheti" a Fidesznek (fotó: Rockstar Photographers)

Akik a NER-iránti – egyébként jogos – utálatból még a világ egyik legagresszívabb lobbijával és azok képviselőivel is képesek együtt menetelni, azoknak az égvilágon semmilyen morális iránytűje nincsen, ezt egészen biztosan megállapíthatjuk. Lehet, hogy a magyar társadalom egy törpe kisebbségét alkotják, akik úgymond „hardcore” fokozaton népszerűsítik az LMBTQ-t, ám, mivel ők számítanak egy jól körülhatárolható, de elszánt kisebbségnek, ezért minden velük való közösködés végső soron őket erősíti az „elfogadás” és a „szabadság” hamis oltárán. (Történelmi példa, de lényegében a moszkoviták is az „antifasiszta front” idiótáinak hátán kapaszkodtak fel, de ide sorolhatjuk a Tanácsköztársaság résztvevőit is.)

Egyre többen látjuk át, hogy a Fidesz uralmának 2026-ban vége szakad. Ha így lesz, 16 év után kerülünk majd egy merőben új helyzetbe, ez már emberi léptékkel mérve is hosszú idő. Hogy miként tudja magát erősíteni a radikális jobboldal az új felosztásban, külön cikkek témája, de az biztos, hogy szükség lesz rá, mert ha mástól nem is, a jobboldalt gúzsba kötő fideszes álnemzetieskedéstől jövőre legalább megszabadulunk.



Ez nagyon jól megy nekik...

A homoszexuálisok „jogai” a Fidesz fotelharcosságának köszönhetően egybeolvadtak a fokozódó NER-ellenességgel, persze csak azok szemében, akiknek mindegy, hogy Orbánt az ördög, vagy egy pozitív erő űzi majd el. A tömeg nem feltétlenül szólt pusztán a lobbinak, de az LMBTQ-ügy soha nem látott löketet kapott, és paradox módon kizárólag a Fidesznek köszönhetjük.

Nem így persze a Mandiner és a Nézőpont szerint, aki megpróbálták még menteni a menthetőt. E „gyorselemzések” szerint Orbán „mesterterve” azért vált be, mert „az ellenzék” (nem tették hozzá, hogy maximum csak a baloldali) „eggyé vált a Pride-al”, amit ugye az ország többsége ellenez.

Ez már az a szint, amit valahol mélyen valószínűleg ők sem hisznek el. Orbán nem leválasztotta a Pride-ot a magyar emberről, hanem annak karjaiba lökte őket, miközben még azzal is növelik az elégedetlenséget, hogy amúgy meg lassan működésképtelen az ország. Ha igazán vad konteós lennék, akkor azt mondanám, hogy a NER igazából a homoszexuális lobbit igyekszik még jobban megerősíteni, mondjuk nem lennék meglepve, ha tényleg így lenne.



Valódi küzdelem a világ egyik legerősebb destruktív lobbija ellen

Annyi azonban egészen biztos, hogy a Fidesz a tegnapi napon totálisan és visszafordíthatatlanul leszerepelt. Persze számunkra mindig is „leszerepeltek” voltak, de egyértelmű, hogy az amúgy is fogyatkozó támogatókból egy jó adagot vesztettek el szombaton.

Elvégre év elején azt mondta a miniszterelnök, hogy „ne fáradjanak” a Pride megszervezésével, ehhez képest az ország történetének legnagyobb aberrált felvonulását láthattuk tegnap.

Minden más csak NER-es hazugság.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info