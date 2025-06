LMBTQP+, Videók :: 2025. június 28. 23:06 ::

"A demokrácia nagyobb veszélyben van, mint Ukrajna"

Úgy tűnik, a Fidesz végül kudarcot vallott az ún. Budapest Pride betiltására tett kísérletével, hiszen a felvonulást mégis megtartották. Orbán Viktornak tehát egy dolgot kétségkívül sikerült elérnie a nemzeti együttműködés rendszerének 15 éves, kétharmados uralma alatt: éppen ők hívták életre minden idők legnagyobb Budapest "Pride"-ját.

Mindezt azzal a propagandakampánnyal alakították ki, amelyet a valódi intézkedések és jogszabályok megalkotása helyett folytattak február óta. A rendezvényre a Magyar Jelen stábja is ellátogatott: kérdéseket intéztek a szervezőkhöz, mikrofonvégre kapták Jámbor Andrást, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjét és Szabó Bálintot is, de majdnem sikerült beszélnünk Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével is.

„Ha elfogadjuk – és én elfogadom a hatóság érvelését –, hogy a gyermekvédelem a legfontosabb, hát akkor a Fideszt azonnal be kell tiltani” – nyilatkozta a lapnak Szabó Bálint.