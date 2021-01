Friss hírek :: 2021. január 17. 16:52 ::

Melegszik a levegő a jövő héten - ónos esőre is készülni kell

A következő napokban is havazhat, de emellett esőre, ónos esőre is készülni kell. Mindeközben fokozatosan melegszik majd a levegő, a hét második felében néhol plusz 10 Celsius-fok körüli csúcsértékek is lesznek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn a legtöbb napsütésre a középső tájakon lehet számítani. Késő délelőttől a Dunántúlon, főként annak északi és nyugati tájain egyre több helyen havazhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 15 és mínusz 6 fok között valószínű, a kevésbé felhős, szélcsendes, illetve hóval borított tájakon lesz hidegebb. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 6 és plusz 1 fok között várható.

Kedden szórványosan eleinte bárhol előfordulhat hószállingózás, havazás, majd egyre inkább keleten, északkeleten. A késő délutáni, esti óráktól főleg az ország északi felén hullhat többfelé csapadék: hó, majd elsősorban északnyugaton, illetve a középső országrészben havas eső, eső, néhol esetleg ónos eső is. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimális hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, havas részeken néhol hidegebb is lehet. A nappali maximum mínusz 3 és plusz 5 fok között alakulnak.

Szerdán több helyen, főleg keleten valószínű csapadék: hó, eső, néhol ónos eső, este már inkább eső. Sokfelé megerősödhet a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 6 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben többnyire plusz 4-10 fok közötti csúcsértékek várhatók, de északkeleten hidegebb is lehet.

Csütörtökön változóan felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. A szél sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódhat. A minimális hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 6, a maximális hőmérséklet plusz 4 és 13 fok között alakul.

Pénteken többfelé várható eső, zápor és a szél is sok helyen megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 6, napközben plusz 4 és 13 fok közötti értékek várhatók.

Szombaton és vasárnap több helyen várható eső, zápor, helyenként havas eső, hó is hullhat. Szombaton élénk, vasárnap viszont már sokfelé erős lesz a légmozgás. A minimumok szombaton 0 és plusz 6, vasárnap mínusz 3 és plusz 2 fok között alakulnak. Napközben szombaton plusz 2 és 11, vasárnap 0 és plusz 9 fok közötti értékekre kell készülni - olvasható az előrejelzésben.

(MTI)