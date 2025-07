Elcsatolt részek, Háború :: 2025. július 10. 11:38 ::

"Ukrán barátaink" halálra verhettek egy kárpátaljai magyart kényszersorozás közben

Berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzótisztek úgy megvertek egy magyar férfit kényszersorozás közben Kárpátalján, hogy később belehalt sérüléseibe - közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön.

Az államtitkár arról számolt be a Facebookon, hogy "felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni, és nem akart részt venni az esztelen öldöklésben", írja a Mandiner.

"A mai nappal azonnal berendeljük Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzótisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit Kárpátalján, aki később belehalt sérüléseibe" - jelentette be.

"A hírek szerint az ukrán toborzók vasdoronggal ütötték a férfit, miután elfogták, furgonba tuszkolták, és elvitték a toborzóközpontba. A magyar családtagoknak azt mondták, hogy minden rendben, de az elfogott férfi végül belehalt sérüléseibe" - tudatta.

Csak annyi biztos, hogy meghalt

A Mandinernél jelentkezett az áldozat egy ismerőse, akinek elmondásából nagyjából rekonstruálni lehet a szörnyű eseményt. Az ismerős szerint a beregszászi magyar tannyelvű 4. számú Kossuth Lajos Líceum előtt álltak lesben a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) munkatársai, vagyis a toborzók, pontosabban emberrablók. Sebestyén József szerencsétlenségére éppen arra járt, de észrevette őket, és megfordult, hiszen sok kárpátaljai magyar társához hasonlóan ő sem akart a frontra menni meghalni Ukrajnáért.

Nem sikerült a szökés, hamarosan elkapták a Parisel nevű kávézó előtt, és „már ekkor kaphatott néhány pofont”, majd betuszkolták egy furgonba, és elvitték Ungvárra a toborzóközpontba. (A legfrissebb információk szerint Ungvárról Munkácsra szállították, és a 128-as dandárba vették fel; s Munkácson, az erdőben verték össze brutálisan, vasdorongokkal, ami közrejátszhattak a későbbi halálában.)

Mások a városban úgy tudják, S. József már kiiratkozott az ukrán lakcíméről, ami elviekben mentesítette egy darabig a behívó elől, de a visszaélések miatt az erre vonatkozó igazolásokat már visszavonták, így a mozgástere alaposan leszűkült. Az a hír is járta, hogy nem teljesen legális ügyekben működő barátai is voltak, és ebből is származhatott baja, mármint, hogy nem „spontán gyűjtötte be” a TCK, hanem valakik segítettek a toborzóknak megtalálni. Más információk azonban cáfolják ezt az értesülést, több beregszászi lakos szerint József nem kerülhetett ilyen társaság közelébe.

Az viszont biztos, hogy alaposan helybenhagyták. De mindez még nem volt elég, ugyanis a verés után másnap még kiküldték a terepre, a kiképzőtáborba, ahol láthatóan összeomlott.

Egy Facebookra feltöltött videón látható a férfi, aki ukrán egyenruhában négykézláb mászik egy katonai táborban; a videót készítők először félig nevetgélve közelítenek hozzá, mondván, „kúszik a gyík”; és kérdezik, mi van vele, mire ő nem említi a verés tényét, hanem minden sérülésére, amikor mondják neki, hogy elesett, ráhagyja, illetve vasat is emleget.

Innen, vagyis a táborból került végül kórházba – egy másik, azóta törölt videón állítólag az is látszik, ahogy az orvosok korábban kimentek hozzá megvizsgálni.

A családot végig azzal áltatták, hogy minden rendben van. A haldoklót állítólag ezután elvitték a beregszászi elmegyógyintézetbe – amit egy ideje már részben a harctéri sokkot kapott vagy megnyomorodott katonák ellátóközpontjává alakítottak át – és itt érte a halál az élete derekán járó Józsefet.

Egy másik verzió szerint a saját kérésére került az ilyenképp sérült katonákat kezelő elmegyógyintézetbe, hogy megpróbálja a pszichés beszámíthatatlansággal elkerülni a frontra kerülést, s itt egészen jó állapotban volt, egészen vasárnapig, amikor hirtelen összeomlott. Eszerint a változat szerint a halál oka vérömleny okozta trombózis, amire állítólag amúgy is hajlamos lehetett az egyébként kisportolt, rendszeresen edző férfi, más kérdés, hogy egy – vagy több – alapos verés a toborzóktól, akármilyen motivációval is, milyen belső vérzést vagy más, a halált elősegítő állapotot okozott.