Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. július 11. 17:25 ::

Cigány tudományos kísérlet: a macséta és a kés hatékonyabb, vagy az ásó és a vízmérték?

A Heves Vármegyei Főügyészség vádat emelt nyolc személlyel szemben, akik fényes nappal csaptak össze egymással, és ennek során egy ember meghalt.

A Heves közeli kis településen 2023 augusztusában két gyerek konfliktusba keveredett egymással. A fiatalok vitájába a felnőttek is beleszóltak, az egyik vádlott a másik gyermekét letérdepeltette, és bocsánatkérésre kényszerítette, miközben csúnyán beszélt vele. Ez felháborította a gyerek rokonait, ezért a családtagok kölcsönösen videóüzenetet küldtek egymásnak, veszekedni és fenyegetőzni kezdtek, míg végül teljesen elmérgesedett a kapcsolatuk.

A vita másnapján az egyik család tagjai összegyűltek, mert elégtételt akartak venni a korábbi sérelmek miatt. A rokonok közül heten karót, botot, macsétát, kést vettek magukhoz, és ezekkel vonultak át a másik vádlott házához.

A provokáció hatására a házból – szintén ásóval, vízmértékkel felfegyverkezve – kijött a családfő az éppen ott vendégeskedő rokonaival.



1-0 a szúró- és vágófegyverek javára

A ház előtt a férfiak rövid szóváltást követően összecsaptak egymással, a náluk lévő eszközökkel kölcsönösen bántalmazni kezdték egymást.

A tettlegességbe valamennyi férfi vádlott bekapcsolódott, míg egy szintén megvádolt nő - ahogy ez az eltérő kultúrában szokás - néhány méter távolságból egy bottal hadonászva, kiabálva biztatta őket a verekedésre.

A verekedés közben többen megsérültek, szúrt sérülést is szenvedtek. Az egyik vádlott életveszélyes állapotba került, a sértett a mellkasát ért szúrást követően a helyszínen meghalt.

A Heves Vármegyei Főügyészség most benyújtott vádiratában tett mértékes indítvány szerint a vádlottak egy része emberölés bűntette és emberölés bűntettének kísérlete miatt 11 év és 6 év börtönbüntetés kiszabására, a verekedésbe karóval, bottal és egyéb eszközzel bekapcsolódó vádlottak csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt pénzbüntetésre számíthatnak. A vádiratban szereplő indítvány szerint a vádlottak viselik a 10 millió forintot is meghaladó összegű bűnügyi költséget is - közölte honlapján az ügyészség.