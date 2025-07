Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. július 10. 08:09 ::

Pincéreket provokált egy leszbika a felvonulás után, majd miután célt ért, jól feljelentette őket

"Közösség tagja elleni erőszak miatt" feljelentést tett a budai Palack Borbár ellen az a nő, akit állítása szerint a vendéglátóhely egyik alkalmazottja lebuzizott, amikor a buzifelvonulás után a mosdót akarta használni. Az incidensről videót is készített, aminek a végén az hallható, hogy "na, pusztuljál innen hugyozni, te buzi!".

A felvételt a Telexnek is elküldte. Ezen az látható, ahogy a nő a bisztró két alkalmazottjával vitatkozik, majd egyikük azt mondja neki, "menjél, hugyozzál, faszszopó", majd pár másodpercre elsötétül a kép. A nő szerint ekkor az történt, hogy az egyik pincér kiütötte a kezéből a mobilját. Ezután hangzik el az előbb idézett buzizós mondat, de az nem egyértelmű a videó alapján, hogy ki szólt oda a nőnek.

A névtelenséget kérő nő elmondása szerint a Műegyetem rakparton végződő "Pride" után csatlakozott barátaihoz, akik a Szent Gellért téren lévő Palack Borbárral szomszédos kávézó teraszán ültek, de a bisztróból rendelt italokat fogyasztották. Azt mondta, azért oda ültek le, mert a Palacknál már nem volt szabad asztal. A konfliktus akkor kezdődött, amikor el akart menni vécére. A bisztró egyik alkalmazottja nem engedte be, mert arra hivatkozott, hogy a mosdót csak a fizetős vendégek használhatják. A nő állítása szerint a felszolgáló eközben le is buzizta őt. Szerinte azért sértegethette a bisztró alkalmazottja, mert szivárványos arcfestése volt, ebből "egyértelmű lehetett számára", hogy a "Pride"-ról jött.

A nő azt mondta: annak ellenére nem használhatta a mosdót, hogy a felszolgálónak elmondta, ő is fizető vendég, és azt is megmutatta, hol ülnek a barátaival. Végül átment a szomszédos kávézóba, ahol elmondása szerint minden további nélkül használhatta a vécét. Erről a szóváltásról azonban nem készült videó, így nem tudjuk bizonyítani, hogy a felszolgáló valóban lebuzizta a leszbikát.

A nő akkor kezdett el videózni, amikor másodjára is megpróbálta használni a bisztró mosdóját. Az egyik barátja újabb kört akart rendelni, ezért vele tartott. A személyzet ezúttal sem akarta beengedni a mosdóba, és ekkor hangzottak el a cikk elején idézett mondatok. A szóváltás pontos előzményei nem ismertek, mert a videóban csak az látszik, hogy a pincérek már idegesen magyaráznak a kamerázó nőnek.

"Úgy érzem, mind emberi méltóságomban, mind alapvető jogaimban megsértettek. Bízom benne, hogy történetem nyilvánosságra kerülése segít felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon 2025-ben még mindig előfordulhat nyílt homofób zaklatás a vendéglátóiparban" – írta arról, miért tartja fontosnak, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az eset. Az ügyben természetesen a Háttér Társaság képviseli.



A Szent Gellért térnél lévő Palack Borbár (fotó: Palack Borbár)

Az incidensről a Telex megkérdezte a Palack Borbárt is. A vendéglátóhely üzletvezetője, Polák Dávid azt mondta, a "Pride" szervezői előzetesen azt kérték tőlük, hogy amennyiben lehet, engedélyezzék a résztvevőknek a vécé használatát. Előnyben akarták részesíteni a foglalással rendelkező és a teraszuk asztalainál ülő vendégeiket, ezért az utcáról betérőknek vagy elvitelre vásárlóknak vécédíjat számoltak fel. Egy idő után azonban kezelhetetlenné vált a helyzet. Ilyen előzmények után történt a szóváltás a nő és a hely dolgozói között.

Polák Dávid a kültéri kamerák felvételeire hivatkozva azt állítja, hogy a nő és a barátai nem náluk fogyasztottak. Szerinte a nő csak egyszer tűnt fel a vendéglátóhelyen, a kávézó felől érkezett, és oda is ment vissza. A bisztró alkalmazottjai azt állítják, hogy a nő kezdte a személyeskedést, provokatívan lépett fel velük szemben. Azt viszont az üzletvezető is elismerte, hogy kollégái trágár kifejezéseket használtak, ugyanakkor a buzizást tagadják. Magáról a szóváltásról nincs kamerafelvételük, ezért nem tudják cáfolni, hogy az egyik felszolgálójuk kiütötte a nő kezéből a telefont.

Polák Dávid szerint a nő által készített videót többször is meghallgatta a kollégáival, és egybehangzóan az az álláspontjuk, hogy a felvétel végén nem buzizás hangzik el, hanem az, hogy "szardarab". "A trágár szóhasználatot elismerjük és őszintén sajnáljuk, de a homofób vádakat kikérjük magunknak. Nem győzöm hangsúlyozni, homoszexuális kollégánk van két éve." Az esetről kiadott közleményben is arról írnak, hogy a Palack egy nyitott és elfogadó hely. Polák Dávid azt is elmondta, hogy az ügyben érintett kollégái utolsó figyelmeztetést kaptak, ami azt jelenti, hogy azonnal felmondanak nekik, ha újabb hasonló eset történik.

A Palack közleményében az is szerepelt, hogy jogi lépéseket fontolgatnak a nő ellen, mert szerintük valótlanságokat állított a közösségi médiában. A hely üzletvezetője azt mondta, ügyvéddel egyeztetve vizsgálják annak lehetőségét, hogy rágalmazásért feljelentést tegyenek a nő ellen. Annyit tett még hozzá, hogy az eset miatt rengeteg gyűlölet zúdult rájuk, több tucat egycsillagos értékelést kaptak a Google Maps-en. "Jómagam és kollégáim is bármikor nyitottak vagyunk, hogy a hölgytől személyesen is bocsánatot kérjünk a történtekért, de szeretnénk azt is, ha ez az ügy nem veszélyeztetné a munkahelyünk jó hírét, melyet 12 év alatt gondosan építettünk fel."