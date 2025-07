Anyaország :: 2025. július 7. 13:00 ::

Több mint egymilliárdba került Ruszin-Szendi "szolgálati" luxusvillája - de Orbánékat persze ez sem zavarta, amíg az ő katonájuk volt

Egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a Ruszin-Szendi Romulusz volt honvédségi vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálata.

A KEHI hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a ház helyét eleve a volt vezérkari főnök határozta meg saját kényelmi szempontjai szerint; prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzre, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is több milliós tételek.

A most közzétett jelentés fotókat és tételes kiadási listát is tartalmaz, a vizsgálat alapján a Dunakeszi, Vereckei utca 4. szám alatti szolgálati lakás berendezésére és felszerelésére számos, a rendeltetésszerű használatot messze meghaladó, luxus kategóriájú tétel került beszerzésre - ismertették, hozzáfűzve, hogy a vizsgálat egyértelművé tette, hogy a volt vezérkari főnök saját kényelmére fordított luxusköltések mértéke és jellege kiemelkedően magas, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és indokoltságát súlyosan megkérdőjelezi.

A tájékoztatás szerint az ingatlant a HM EI Zrt. 2022 márciusában 235 millió forintért vásárolta meg Ruszin-Szendi Romulusz kérésére, majd az ő igényeire további 652,5 millió forint értékben hajtottak végre azon beruházásokat.

Az ingatlan fejlesztésével a teljes bekerülési költség 896,9 millió forint lett, amelyhez még bruttó 132,2 millió forint értékű ingóságok - bútorok, eszközök - beszerzése társult - tudatták.

A KEHI jelentésében kiemelték, hogy a beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem a volt vezérkari főnök és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki, tekintettel arra, hogy igényeik alapján számos prémium és egyedi gyártású bútor, illetve berendezési eszköz került beszerzésre, amelyek messze túlmutattak a rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközök körén. A volt vezérkari főnök által megrendelt egy-egy berendezés, eszköz önmagában több milliós tétel volt - hangsúlyozták.

A KEHI vizsgálati jelentése tételesen felsorolja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egyedi, prémium kerti magaságyást 18 millió, prémium masszázsmedencét - jakuzzit - 7,6 millió, egyedi készítésű beltéri szaunát 6,7 millió, kemencét és grillsütőt 6,5 millió, biliárdasztalt 4 millió, egyedi gyártású prémium ülőgarnitúrát 4 millió, több franciaágyat darabonként 2 millió, kávéfőzőt 720 ezer, hűtőszekrényt 975 ezer, masszázsfotelt 749 ezer, borhűtőt 360 ezer forint értékben rendelt, ezek mellett robotporszívót, gőzállomást alakítottak ki, több sminkasztalt és televíziót vásároltattak, illetve prémium szórakoztató elektronikai eszközök és playstation beszerzését kezdeményezték közpénzen.

Azon túl, hogy magas minőségű, drága berendezési tárgyakat szereztettek be, emellett még fürdőruhákat, férfi fürdőnadrágokat, köntöseket, ágyneműket, egyedi tapétákat, baldachint, hálószobai plafontükröt és prémium matracokat is kértek. A kert és terasz is prémium szintű felszerelést kapott, kültéri konyhát alakítottak ki, napozóágyakat, függőszéket vásároltak - közölte a KEHI.

A hivatal jelentése megrendelő emaileket is tartalmaz Ruszin-Szendi Romulusztól és feleségétől, a volt vezérkari főnök például egy emailjében azt írja, hogy "szeretnénk egy whiskys hordót dizájnként a biliárdasztalhoz és egy kisebbet a dolgozószobába szerviz asztalként", emellett Ruszin-Szendi Romulusz a tetőteraszra párna- és köntöstárolót is kért.

A szolgálati lakást a volt vezérkari főnök 2023 januárjától 2023 májusáig használta, majd kiköltözött, a milliárdos kiadással kialakított ingatlant Ruszin-Szendi Romulusz nem vásárolta meg, azóta is üresen áll, új bérlőt nem találtak, így a HM EI Zrt.-nek bevétele nem származik belőle, miközben a fenntartási és karbantartási költségek 2023. január 1. és 2025. április 30. között összesen 10,3 millió forintot tettek ki - áll a KEHI jelentésében

(MTI nyomán)

