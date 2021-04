Friss hírek :: 2021. április 24. 13:10 ::

Bélyeget bocsátottak ki az Országos Polgárőr Szövetség alapításának 30 éves évfordulójára

Személyes bélyeget bocsátott ki az Országos Polgárőr Szövetség alapításának 30 éves évfordulójára a Magyar Posta - közölte a polgárőrség szombaton az MTI-vel.

Mint írták, a lakosság biztonságérzetének növelésére alakult helyi önkéntes önvédelmi csoportok 1991. április 24-én tömörültek egy szövetségbe és hozták létre érdekképviseleti, érdekérvényesítő szervezetüket.

A polgárőrség tagjai 30 éve dolgoznak azért, hogy a lakosság minél nagyobb biztonságban érezze magát. A településeken járőr- és figyelőszolgálatot teljesítenek, közreműködnek baleset- és bűnmegelőzésben, áldozatvédelemben, vagyonmegóvásban és természetvédelemben, emellett az elmúlt egy évben mintegy 2 millió órában nyújtottak segítséget a járvány elleni védekezésben - írták. Naponta több mint 60 ezer polgárőr támogatja a hatóságok munkáját, segítik a rendőrség, a katasztrófavédelem és a postások munkáját is.

A közleményben idézték Kardos Pált, az OPSZ általános elnökhelyettesét, aki szerint három évtizeddel ezelőtt a legtöbben civil fellángolásként, átmeneti közösségi formaként gondoltak a helyi polgárőr-egyesületekre, a polgárőrök azonban rácáfoltak erre, és elismert civil szervezetet hoztak létre.

Idézték Forrai Pétert, a Magyar Posta üzleti vezérigazgató-helyettesét is, aki szerint a bélyeg nemcsak értékjelző eszköz, de alkalmas arra is, hogy méltó emléket állítson a magyar társadalmat jelentősen érintő eseményeknek, történéseknek, szerveződéseknek, mint amilyen a most 30 éves polgárőrség.

A Saját bélyegem elnevezésű személyes bélyeg szelvényrészének grafikáját, a hozzá tartozó alkalmi borítékot és a bélyegzőt Weisenburger István tervezte. A bélyeghez tartozó szelvényen és a bélyegzőben az OPSZ logója látható. Az alkalmi borítékon egy, a polgárőrséget népszerűsítő reklámkép szerepel. A filatéliai újdonság 70 ezer példányban készült a Pénzjegynyomdában, a Filapostán és a kijelölt postákon vásárolható meg, vagy megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

(MTI)