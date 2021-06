Friss hírek :: 2021. június 10. 10:17 ::

Agya elektromos hullámain keresztül beszélte meg egy ráckevei, hogy "aggyámácigit"

Agya elektromos hullámain keresztül beszélte meg egy 43 éves ráckevei férfi egy helyi trafik tulajdonosával, hogy elviheti az üzletből 8 doboznyi hitellimitét - legalábbis ezt állítja. Cigarettát nem kapott, dühében tört-zúzott, írja honlapján a rendőrség.

A férfi csak az álmában kapott üzenetekre hagyatkozva tért be jogosnak vélt jussáért 2021. június 8-án reggel egy ráckevei dohányboltba. Elfelejtette azonban felvenni a szemét és száját eltakaró maszkot, amit az eladó szóvá is tett. A szabály, az szabály, az eladó hajthatatlan volt, ahogyan a férfi is, szóváltás alakult ki közöttük, majd a 43 éves férfi mérgében belecsapott a pultra szerelt, az ügyfeleket az eladótól elválasztó üveglapba. Mivel az „adjá má cigit!” felszólítás továbbra is süket fülekre talált, megkerülte az összetört pultot, és 8 doboz cigarettát kabátzsebébe gyömöszölve elhagyta a boltot.

Kiérve az utcára egy arra járótól tüzet kért, felnyalábolta kutyája pórázát és elsétált. A riasztott rendőrök 10 percen belül a helyszín közelében elfogták.

Kihallgatásán részletesen vallott a történtekről, azokat nem tagadta, de határozottan állította: a hitellimites dohányáru elhozatalát korábban agya elektromos hullámain keresztül, álmában előzetesen megbeszélte az üzlet tulajdonosával.

A 43 éves férfi ellen garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Ráckevei Rendőrkapitányság.