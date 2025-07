Anyaország :: 2025. július 13. 20:54 ::

Rosszul lett egy utas a Scarbantia InterCityn

Csaknem egy órát várakozott vasárnap délután a tatai állomáson a Budapest–Sopron-járat, miután egy felszálló utas rosszul lett, és újraélesztésre szorult. A Scarbantia InterCityn már Budapestről nem működött a légkondicionálás, ami tovább súlyosbította a helyzetet a kánikulában – írja az Index.

A Budapest Keleti pályaudvarról 13:13-kor indult 994-es Scarbantia IC-n már az indulástól fogva nem működött a klímaberendezés. A kánikulai hőségben ez különösen megterhelő volt az utasok számára, akiknek egyáltalán nem volt levegő a kocsikban.

Az InterCitynek hosszabb időre meg kellett állnia Tatán, mert egy felszálló férfi rosszul lett. A férfihoz mentőt kellett hívni, akik egyből megkezdték az újraélesztést a peronon.



A kép illusztráció (forrás: Wikipédia)

Majdnem 50 percet álltunk Tatán a vonattal, mert egy férfi annyira rosszul lett, hogy a peronon próbálták meg újraéleszteni. Addig az utasok leszálltak levegőzni, mert egyszerűen nem lehetett kibírni a vonaton – mondta egy atv.hu-nak nyilatkozó utas.

A hír megjelenése után a MÁV közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, mert szerintük több helyen téves információk jelentek meg a tatai esetről.

Több médium pontatlanul arról ír, hogy a férfi a MÁV járatán lett rosszul, ráadásul a rosszullétet a klímaberendezés elégtelen működésével is összefüggésbe hozzák. Fontos hangsúlyozni, hogy a tragédiában érintett férfi előzőleg nem tartózkodott a vonaton, az utazását egyáltalán nem kezdte meg, ráadásul a járat, amelyre fel szeretett volna szállni, a GySEV által üzemeltett Budapest-Sopron IC volt. Ezzel együtt természetesen a MÁV-csoport is is gyors és teljes felépülést kíván neki! – írta közösségi oldalán a MÁV.