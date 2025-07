Anyaország :: 2025. július 14. 16:44 ::

Felkerült a kereszt a Szabadság-szobor talapzatára - Karácsony szerint ez "nemcsak káros, de bűnös is"

– A kereszt nem lehet politikai furkósbot. Aki Budapest megkérdezése nélkül, a szobor alkotójának örökösei ellenére a keresztet a Szabadság-szobor talapzatába erőltette, nem tiszteli, hanem használja ezt a jelképet – írta Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármester egy képet is feltöltött, amelyen látható, hogy mégis rákerült a hatalmas kereszt a Szabadság-szobor talapzatára.



Fotó: Karácsony Fb-oldala

– Pedig szóltunk, hogy ezt Budapest nélkül ne tegyék. Éltünk is a rendelkezésünkre álló jogi lehetőséggel, ám a kerület végül elutasította a birtokvédelem iránti kérelmünket. De szóltak mások is, hogy ezt így ne, tiltakoztak az alkotó, Kisfaludy Strobl Zsigmond örökösei is, de a kormány már megint úgy akar keresztény lenni, hogy magasról tesz mindenkire, visszaél a jelképpel, és pillanatnyi politikai megfontolásból alakít át művészeti alkotást – fogalmazott Karácsony, aki szerint a közterületi alkotások vallási vagy civilizációs jelképeinek megcsonkítása „nemcsak káros, de bűnös is”.

„A gellérthegyi Szabadság-szobrot már éppen elegen akarták saját ideológiájuk, politikai céljaik szolgálatába állítani. Alig több mint harminc éve sikerült végre megszabadítani minden tehertételtől, és lett végre az, ami: a magyar szabadság szimbóluma”, vélekedett.

– Nem, nem a kereszt a baj, hanem a kereszttel való visszaélés. Az, hogy utólagos belebabrálással bontsák meg a letisztult, mindeddig közmegelégedésre a város jelképévé vált műalkotás egységét. És ez akkor is így van, ha a leghatározottabban elítélek minden olyan törekvést, amely meg akar csonkítani közterületi alkotásokat vallási vagy civilizációs jelképek eltávolításával – szögezte le a főpolgármester.

(24)

Korábban írtuk: