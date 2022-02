Friss hírek :: 2022. február 8. 07:57 ::

"A baloldali szivárványkoalíció már most lop a Mi Hazánktól"

A köpönyegforgatásban jeleskedő Jobbik választási kampányfogásként indított egy semmit nem érő petíciót a kötelező oltások ellen, ami ellen a Mi Hazánk hónapok óta folytat aláírásgyűjtést. Ezt a húzást már sokadjára alkalmazzák, hiszen ugyanígy szerették volna meglovagolni a kilakoltatási moratóriummal és az üzemanyagárakkal szembeni fellépést, amelyeket a Mi Hazánk már szintén hónapokkal korábban szorgalmazott, mint a Jobbik. Most pedig volt képük ezt azzal tetézni, hogy bejelentették: állami kézbe kell venni a végrehajtást és megszüntetni a magánvállalkozás jellegét. Ismét ellopva a Mi Hazánk több éves reformprogramját. Komikus, hogy ezt az a Magyar György ügyvéd jelentette be, akinek irodája félmilliárd forintot keresett a börtönbizniszen. Ő a balliberális oldal igazságügyi reformért felelős embere. Képzelhetjük, milyen igazságügyi reformot vezetne be az az ember, aki a börtönbizniszen húzott hasznot. Azon már meg sem lepődnék, ha a „sztárügyvéd” az egyik eljárás alá vont végrehajtót is védené, írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa, a párt országgyűlési képviselőjelöltje, alább a folytatás.

A szivárványkoalíciónak pénzügyi területen is van egy vállalhatatlan embere Király Júlia személyében, aki egyik felelőse a devizahitel-katasztrófának. Arcátlan és álságos, hogy ilyen embert választottak pénzügyi tanácsadójuknak. Ez nem más, mint a magyar emberek szembeköpése, és tökéletesen mutatja, hogy a mai napig Gyurcsány Ferenc vezeti a balliberális tömböt. Az pedig mélységesen elszomorító, hogy messze nem az adósok érdekeit veszik figyelembe, hanem választási kampányfogásként tekintenek erre az egészre. Be kell látni, hogy aki kicsit lop, az nagyban is lopni fog és nem csak tőlünk ötleteket, hanem az emberektől is, úgy, ahogy tették 2010 előtt is.

A Mi Hazánk megbuktatta a végrehajtómaffiát, több éve kergetjük a népnyúzó végrehajtókat, az ügy felgöngyölítésben is szerepet játszottunk, és már két éve bejelentettük, hogy a végrehajtást nonprofittá kell tenni, ami azt jelenti, hogy újra állami kézbe kell helyezni a végrehajtókat, és fix bért kell kapniuk a jövőben! A továbbiakban a végrehajtók ne az emberek sanyargatásából tegyenek szert több százmillió forintos éves bevételre, és hagyjanak fel az adósellenes magatartásukkal!

Megálljt kell parancsolni a magyar emberek népnyúzásának, amiből jelenleg a bankok után a végrehajtók profitálnak legjobban. És ezt nem lehet másképp elérni, csak ha nonprofittá tesszük a végrehajtást, ezért is kérjük, hogy írják alá erre vonatkozó kezdeményezésünket! A Mi Hazánk itt nem áll meg, el fogjuk számoltatni a közjegyzőket, követeléskezelő cégeket és a bankokat is!