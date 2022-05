Friss hírek :: 2022. május 1. 19:30 ::

Nem a CIA és a liberális média kedvéért kell cselekedni - HVIM-közlemény a budapesti szovjet megszállási obeliszk ügyében

Alább olvasható a HVIM vezérkarának közleménye.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom több mint 20 éves fennállása során számos akciót szervezett a budapesti Szabadság téren álló szovjet „felszabadítást” magasztaló emlékmű eltávolításáért, és az eredetileg a téren álló Ereklyés Országzászló helyreállítása érdekében. Országos akciókat is szerveztünk már a kommunista jellegű emlékművekkel szembeni tiltakozás jegyében. (Természetesen az elesett katonák sírhelyéül szolgáló, főleg katonai temetőkben található emlékművek ellen nincs kifogásunk.)

Az orosz-ukrán háború miatt Európa-szerte újra a figyelem középpontjába kerültek a szovjet emlékművek. A liberálisok eddig vandalizmusnak, barbár cselekedetnek bélyegezték minden ilyen emlékmű megrongálását, a rendőrség pedig fontoskodva járt el. Most azonban Budapesten is megtörtént, hogy ukránmániások teletűzdelték Ukrajna zászlóival, illetve „no war” feliratot fújtak fel arra az emlékműre, amit egyébként egy időben miattunk kordonoztak körbe és őriztek élőerővel 0-24-ben. A liberális média örül, a rendőrség szerint pedig sem bűncselekmény, sem szabálysértés nem történt. Több mint érdekes...

A HVIM határozott álláspontja továbbra is az, hogy a budapesti szovjet emlékmű helyére az Ereklyés Országzászlót kell visszaállítani, valamint az országban található többi, köztéren álló „felszabadítási” emlékművet egyesével felül kell vizsgálni. Azonban abban is a határozott az álláspontunk, hogy ez a háború miatt éppen most nem időszerű, mert így nem egy antikommunizmus jegyében álló tettről lenne szó, hanem a CIA által kialakított és vezérelt ruszofóbiáról, ami kollektívan bélyegez meg egy népet, illetve állásfoglalást is jelent a kirobbant háborúban. Közép-Kelet-Európának 1990-1991 óta lett volna lehetősége rendezni minden egyes emlékmű ügyét, de ez nem történt meg!

Szerintünk ezen jelenkori konfliktus sem értékelhető a 20. század szemüvegén keresztül. Mindig meg kell vizsgálni, hogy az aktuális akció és cselekedet minek a jegyében áll. Antikommunisták vagyunk, de mindenekelőtt antiliberálisok és antimodernek, de semmiképpen sem oroszellenesek! Az általánossá vált oroszellenességet kihasználva nem fogunk egy szovjet emlékművet sem eltávolíttatni, mert minket nemcsak az eredmény, a kézzelfogható jelenségvilág érdekel, hanem a szándék és az oda vezető út is.

Mozgalmunk ezen kérdésben sem kíván felülni az aktuális nyugati hullámokra, és ilyen ügyeket rendezni az ellenséggel összefogva, akik a magyarságot is csak feláldoznák, mint ahogy éppen teszik ezt Ukrajnával…

Kelt: Székesfehérvár, 2022. 05. 01.