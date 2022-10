Friss hírek :: 2022. október 22. 17:25 ::

Az orosz hatóság Herszon elhagyására szólította fel a polgári lakosságot

A herszoni orosz hatóság szombaton felszólította a "dél-ukrajnai" város polgári lakosságát, hogy haladéktalanul hagyja el a várost.

A Moszkva által kinevezett megyei közigazgatási hivatal Telegram csatornáján "a fronton kialakult helyzettel és "a tömeges ukrán tüzérségi támadások megnövekedett veszélyével" indokolta a felszólítást.

A lakosok kimenekítése a város melletti Dnyeper folyó bal partjára szerda óta tart. Ezrek keltek át folyón, amióta elhangzott a figyelmeztetés a Herszon város visszafoglalásáért indított ukrán offenzíva közeledéséről, de szombaton ismételten kiadták a figyelmeztetést.

"Gondoskodjon a családja és a barátai biztonságáról! Ne felejtse el az iratait, pénzét, értékeit és a ruháit" - olvasható a felszólításban.

Az orosz közigazgatás is a távozás hímes mezejére lép

A közlemény szerint a Moszkva által felállított közigazgatás valamennyi szervének is távoznia kell.

Szombati sajtótájékoztatóján az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy az orosz erők visszaverték az ukrán hadsereg áttörési kísérletét a herszoni frontvonalon.

Herszon az egyetlen megyeszékhely, amelyet Oroszország a február 24-én kezdődött "különleges katonai művelet" során épségben foglalt el. Herszon megye az egyike annak a négy ukrajnai régiónak, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök az Oroszországi Föderációhoz tartozó területnek nyilvánított - emlékeztet az MTI.

Herszon nyugati részéből kivonulnak az oroszok a nyugati hírszerzők szerint

Az elmúlt napokban az orosz csapatok a dél-ukrajnai Herszon régió nyugati részéből való kivonulásra készültek – most meg is kezdődött az egységek mozgása, írja a Zeit, melyet a mandiner szemlézett. Az Institute for the Study of War (ISW) napi elemzésében arról számol be, hogy a hadsereg valószínűleg a következő hetekben kivonul a térségből.

Az orosz hadsereg számára valószínűleg problémákat okozhat, hogy az ukrán védők megtámadják a csapataikat kivonulás közben. Ennek oka, hogy sok orosz katona csak nemrég lépett be a hadseregbe Vlagyimir Putyin mozgósítási kampányának eredményeként. Az ISW szerint rosszul képzettek, és kevés esélyük van arra, hogy ellenálljanak Ukrajna esetleges ellentámadásainak.

A jelentés szerint a dél-ukrajnai katonai parancsnokság előző nap arról számolt be, hogy orosz csapatok egyebek mellett lőszert és katonai felszerelést szállítanak komppal a Dnyipro folyó nyugati partjáról a keleti partra. A csapatok védelme érdekében Oroszország 2000 katonát telepített a térségbe, akik ukrán állásokat támadnának.

A brit katonai hírszerzés megerősítette a jelentéseket. Az ISW szerint az orosz hadsereg elkészült a Dnyipron átívelő pontonhíddal. Ez az Antonivka-híd mellett található, amelyet Ukrajna júliusban megtámadott, hogy elvágja Oroszország stratégiailag fontos szállítási útvonalát – írja a lap.

A kivonuláshoz Oroszországnak csapatokat kell a térségben hagynia. Az ISW szerint az ő feladatuk az ukrán támadások visszaverése és így a kivonuló bajtársak fedezése. Az intézet által idézett ukrán oldalról származó becslések szerint az orosz katonai vezetés a legnagyobb harci erővel rendelkező csapatokat kelet felé akarja kivonni.

Az intézet szerint egyre világosabbá válik, hogy Oroszország fel akarja robbantani a kachovkai vízerőmű gátját, hogy biztosítsa kivonulását. A szerkezetet Volodimir Zelenszkij szerint aláaknázták. Az ISW szerint Oroszország az ellenséget akarja hibáztatni, ha az erőművet felrobbantják.

A jelentés szerint Oroszországnak viszont minden oka megvan arra, hogy ehhez a lépéshez folyamodjon. Az érkező víztömegek kiszélesítenék a Dnyiprót, és így lassítanák az ukrán csapatok ellentámadásait.