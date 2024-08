Friss hírek :: 2024. augusztus 6. 15:58 ::

Pusztinán is tarthatnak rendszeresen magyar misét a moldvai csángók

Pusztinán is tarthatnak rendszeresen magyar misét a moldvai csángók, miután Iosif Paulet jászvásári római katolikus püspök jóváhagyta, hogy akár heti rendszerességgel magyar misét celebráljanak a moldvai településen - közölte kedden a Krónika erdélyi portálnak nyilatkozva Nyisztor Tinka néprajzkutató.

A római katolikus vallású moldvai csángók eddig csak Bákó megye székhelyén, Bákóban gyűlhettek össze rendszeresen, havi egy alkalommal magyar nyelvű misére. Pusztina az első csángók lakta moldvai falu, ahol engedélyezik számukra a rendszeres magyar nyelvű misézést.

A moldvai magyar nyelvű misék bevezetéséért évtizedek óta küzdő pusztinai Szent István Egyesület elnöke elmondta: az egyesület tagjai július 23-án voltak püspöki kihallgatáson Jászvásáron, és kérésük meghallgatásra talált.

Mint felidézte, Iosif Paulet püspök nagyon kedvesen fogadta a pusztinai küldöttséget. "Elmondta, hogy ő nem ellenzi a magyar nyelvű miséket. Kérhetünk bármilyen időpontot, csak ne a nagymise időpontja legyen. Azt is mondta, hogy minden vasárnap lehet magyar mise" - idézte az erdélyi portál Nyisztor Tinkát. Eszerint az egyházi elöljáró azt is közölte, hogy helyben folytassák le az egyeztetéseket a misék időpontjáról, és a helyi egyházi tanács szavazza meg a magyar misék bevezetését. A püspök azt is ígérte, hogy amikor helyben megtörténnek a szükséges lépések, írásos választ is fognak kapni kérésükre Jászvásárból.

Az egyesületi elnök szerint helyben hangos ellenzői is akadtak a magyar miséknek, értékelése szerint a letűnt kommunista rendszer kiszolgálói, és ezek családjai kezdtek agitálni a faluban, de nem jártak sikerrel. A gyülekezet elmúlt vasárnap tartott tanácskozásán szavazást tartottak a kérdésről, amelyet 24-15 arányban a magyar misék szorgalmazói nyertek meg. Kompromisszumként ellenben el kellett fogadniuk, hogy egyelőre csak havonta tartsanak magyar misét a faluban. A magyarul is kiválóan beszélő Anton Diacu plébános azt javasolta: minden hónap első vasárnapján 15 órától misézzenek magyarul a pusztinai templomban.

Nyisztor Tinka az egyház felsőbb szintjén való közeledésre is felhívta a figyelmet. "Érezhető, hogy történik valami. Augusztus 15-én, a kacsikai búcsún a gyulafehérvári érsek, Kovács Gergely celebrálja a misét, augusztus 20-án pedig a Szent István napi misén Aurel Perca bukaresti érsek mondja a szentbeszédet a budapesti Bazilikában. Nem tudom, hogy mik ezek a diplomáciai csereberék, de mégiscsak történik valami" - jegyezte meg a Krónikának.

A pusztinai asszony több mint három évtizede ostromolja a magyar misék kérésével az egyházi vezetőket. Felidézte: azóta majdnem két generáció halt ki a faluban. "Lehet, hogy fele sem él azoknak, akik az első kérvényt aláírták. Akik annyira vágytak a magyar misékre, mint például az én anyukám, már nincsenek közöttünk" - nyilatkozta.

Mint felidézte: Pusztinában az 1990-es években és a 2000-es évek elején vendégpapok tartottak házaknál magyar miséket az egyházi ünnepeken, mivel a szertartásokat nem engedték be az egyetlen Szent István királynak felszentelt moldvai templomba. 2002 és 2004 között zajlott a jászvásári zsinat, amelynek zárórendezvényén nyilvánosan is felolvasták a pusztinai magyar misékre vonatkozó kérést. Ennek következménye, hogy 2006-tól már alkalmanként a templomban is misézhettek magyarul.

Újabb fejleményként 2013-tól a bukovinai Kacsikán a Nagyboldogasszony ünnepén tartandó búcsú előtti napon zarándokmisét tartanak Pusztinában, amelyre más csángó falvak hívei is ellátogattak, és a zarándokmiséket rendszeresen magyarországi püspökök celebrálták magyar nyelven.

A legutóbbi áttöréshez Ferenc pápa romániai látogatása is kellett: előtte pár hónappal, 2019 januárjában engedélyezte a jászvásári püspökség, hogy Bákóban havonta tartsanak magyar misét a moldvai csángóknak.

Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) elnöke januárban, az ötödik évforduló kapcsán az MTI-nek úgy értékelt: vannak apró előrelépések, melyek a jó együttműködés irányába mutatnak a jászvásári püspökség és a moldvai csángók képviselői között. "Amint elkezdődött öt éve a magyar mise, évről évre közeledtünk egymáshoz. Nyilván van még egy csomó tennivaló, de ezeket csak apró lépésekkel lehet elérni" - értékelt akkor a csángó szövetség vezetője.

A jászvásári püspökséghez tartozó nyolc moldvai megyében a püspökség honlapján korábban közölt adatok szerint 206 ezer római katolikus hívő van, míg magyar kutatók 30-40 ezerre becsülik azoknak a moldvai katolikusoknak a számát, akik beszélik a magyar nyelv valamely nyelvjárását.